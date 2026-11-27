Patricia Bullrich pidió "cambios quirúrgicos" en el programa económico en una entrevista con Bloomberg difundida el 25 de noviembre, en la que sostuvo que "no basta" con prometer una mejora para 2028 y que el Gobierno tiene tiempo para corregir el rumbo. La senadora describió su relación con Javier Milei como "muy buena" y evitó confirmar una candidatura para 2027; Tanto ella como el Presidente descartaron una ruptura. Patricia Bullrich volvió a cuestionar el rumbo económico de Milei y advirtió que no alcanza con esperar hasta 2028.

En ese contexto, la encuesta de la consultora Management & Fit (M&F ), realizada entre el 12 y el 17 de noviembre, es decir, antes de la entrevista, indagó cómo se describe hoy la relación de Bullrich con el Gobierno. El 31,8% de los encuestados la describe como parte del gobierno de Javier Milei, pero con intereses y sectores diferentes. Un 30,9% considera que es parte del Gobierno y lo representa completamente, mientras que un 27,1% opina que se encamina hacia una ruptura con Mile i. El 10,3% no sabe o no contesta.

Encuesta sobre Patricia Bullrich | Crédito: Managment & Fit

La pregunta se formuló teniendo en cuenta los recientes posicionamientos y declaraciones de Bullrich. Entre los menores de 40 años, la opción "parte del Gobierno pero con intereses diferentes" alcanza el 36,3%. Entre los mayores de 40, la mención a una ruptura llega al 31,2%.

El estudio también consultó por la probabilidad de voto a Bullrich en las elecciones presidenciales del próximo año, en el supuesto de que decidiera romper con el oficialismo y competir con un espacio propio. La probabilidad de voto alcanza el 22,9%, con un 6,1% que "seguro la votaría" y un 16,7% que "probablemente la votaría". En el otro extremo, el 72,4% se inclina por no votarla: un 22,8% dice que "probablemente no la votaría" y un 49,5% que "nunca la votaría". El 4,8% no sabe o no contesta.

La falta de trabajo se consolida como la principal preocupación de los argentinos y crece el endeudamiento familiar.

Según el informe, la probabilidad de voto aumenta entre los mayores de 40 años y en el nivel educativo alto. Entre los mayores de 40, el 9,2% "seguro la votaría" y el 18,4% "probablemente la votaría", frente al 2,3% y el 14,7% de los menores de 40. En el nivel educativo alto, esas respuestas llegan al 6,5% y al 20,2%.

Encuesta sobre Patricia Bullrich | Crédito: Managment & Fit

En el módulo de imagen de dirigentes nacionales, medido sobre la base total de la muestra, Bullrich registra un 34,3% de imagen positiva y un 45,6% de negativa. La diferencia es de -11,2 puntos, la menor entre los doce dirigentes relevados. En su caso, el 17,9% la calificó como "muy buena" y el 37,1% como "muy mala".

Detrás de Bullrich, el ranking por diferencia entre imagen positiva y negativa continúa con Myriam Bregman (-11,7 puntos; 29,4% positiva y 41,2% negativa), Victoria Villarruel (-11,9; 21,3% y 33,2%), Diego Santilli (-12,6; 28,0% y 40,6%) y Maximiliano Pullaro (-14,7; 12,2% y 26,9%). Les siguen Cristina Fernández de Kirchner (-15,7; 35,2% y 50,8%), Martín Llaryora (-15,8; 10,6% y 26,5%), Axel Kicillof (-17,7; 31,5% y 49,2%) y Javier Milei (-20,2; 34,0% y 54,1%).

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Cierran la tabla Mauricio Macri (-34,8; 19,2% y 54,0%), Sergio Massa (-35,7; 19,5% y 55,2%) y Karina Milei (-44,9; 15,9% y 60,8%). En los casos de Pullaro y Llaryora, el 27,2% y el 27,9% de los consultados, respectivamente, respondió que no los conoce.

Ficha técnica. Estudio: Monitoreo de opinión pública, noviembre 2026. Realizado por Management & Fit (M&F). Fecha de relevamiento: del 12 al 17 de noviembre de 2026. Universo: población residente en Argentina de entre 16 y 75 años. Tipo de investigación: cuantitativa, con encuestas recolectadas mediante metodología presencial, online y CATI a teléfonos fijos y celulares, con cuotas de sexo, edad y nivel educativo según el Censo Nacional 2022. Casos: 2.600 efectivos y 2.200 ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,1% y un nivel de confianza del 95%. El estudio incluye un corte de análisis en la Provincia de Buenos Aires.