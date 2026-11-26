Axel Kicillof y Patricia Bullrich registraron la misma imagen positiva, 35,1%, entre los ocho dirigentes políticos evaluados en la Encuesta de Opinión Pública de octubre de 2026 de la consultora Giacobbe, un consultor muy crítico del kirchnerismo. En el caso de Bullrich, el 9,3% tiene una imagen regular, el 51,1% negativa y el 4,6% no la conoce o no sabe o no contesta. Para Kicillof, esos valores son 7,1%, 53,5% y 4,4%, respectivamente.

Javier Milei aparece a continuación, con 34,9% de imagen positiva, una diferencia de 0,2 puntos respecto de los dos primeros, según el informe. El margen de error informado por la consultora es de más o menos 2%. El Presidente tiene 6,2% de imagen regular, 56,8% de imagen negativa y 2,2% de no lo conoce o no sabe o no contesta.

Encuesta: ocho dirigentes políticos fueron evaluados en todo el país y hay empate en la punta | Crédito: Giacobbe

Cristina Kirchner suma 26,6% de imagen positiva, 13,6% regular, 56,1% negativa y 3,7% de no la conoce o no sabe o no contesta. Sergio Massa registra 21,8% de imagen positiva, 18,1% regular, 54,0% negativa y 6,0% de no lo conoce o no sabe o no contesta. En el caso de Mauricio Macri , los valores son 18,3% positivos, 17,6% regulares, 58,9% negativos y 5,3% de no lo conoce o no sabe o no contesta.

Victoria Villarruel tiene 16,3% de imagen positiva, 21,2% regular, 51,7% negativa y 10,8% de no la conoce o no sabe o no contesta. Máximo Kirchner cierra la medición con 12,4% de imagen positiva, 20,9% regular, 60,7% negativa y 6,1% de no lo conoce o no sabe o no contesta. Entre los ocho dirigentes, Bullrich tiene el menor porcentaje de imagen negativa (51,1%) y Máximo Kirchner el mayor (60,7%).





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El informe incluye además la evolución de la imagen de Milei desde septiembre de 2020 hasta octubre de 2026. En la primera medición de la serie, la imagen positiva era de 27,6%, la regular de 18,1% y la negativa de 33,4%. El valor más alto de imagen positiva que muestra el gráfico es de 58,7%, en mayo de 2024. En octubre de 2026, la imagen positiva es de 34,9%, la regular de 6,2% y la negativa de 56,8%.

Encuesta: ocho dirigentes políticos fueron evaluados en todo el país y hay empate en la punta | Crédito: Giacobbe

La encuesta también consultó qué opinan los encuestados de los liberales. El 48,4% respondió que no le gustan sus ideas ni sus formas, y el 25,8% que le gustan sus ideas y sus formas. El 13,9% dijo que le gustan sus ideas pero no sus formas, y el 5,9% que no le gustan sus ideas pero sí sus formas. El 6,0% no sabe o no contesta.

Encuesta: ocho dirigentes políticos fueron evaluados en todo el país y hay empate en la punta | Crédito: Giacobbe

Otra de las preguntas pidieron definir en una sola palabra al papa León XIV . El 28,4% no sabe o no contesta. En la nube de palabras que presenta el informe, las más destacadas son "bueno", "papa", "religioso", "santo" y "paz".





Ficha técnica: El estudio fue realizado entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026. La muestra fue de 2.500 casos, con un margen de error de más o menos 2%. El muestreo estuvo ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos y regiones para las provincias argentinas, secciones electorales para la Provincia de Buenos Aires y comunas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, mediante encuestas a dispositivos móviles.