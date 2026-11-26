La desocupación se consolidó como el principal problema del país para los argentinos y volvió a ganar terreno entre las preocupaciones sociales. En paralelo, las dificultades para llegar a fin de mes y el endeudamiento de los hogares reflejan la persistencia de los problemas económicos, más allá de la desaceleración de la inflación.

Las expectativas de inflación cayeron por debajo del 30% según la Universidad Torcuato Di Tella

Así lo reflejó el último Monitoreo de Opinión Pública de Management & Fit, correspondiente a noviembre, que mostró que la falta de trabajo concentró el 21,9% de las respuestas cuando se consultó por el principal problema del país. El dato representa un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 19,8%.

En segundo lugar se ubicó la corrupción, con el 18,1% de las menciones, un avance de 2,2 puntos frente a la medición anterior. Los aumentos de precios y tarifas quedaron en el tercer puesto, con el 17,8%, frente al 18,9% registrado en septiembre.

Relevamiento nacional de opinión pública | Crédito: Management & Fit

Más atrás aparecieron la pobreza, con el 14,6%, y la inseguridad, con el 10,2%. También se mencionaron la educación pública y el estado de las escuelas (4%), el mal estado de calles y rutas (2,6%), la salud pública (2,5%) y el narcotráfico (2%).

El relevamiento evidencia que, si bien la inflación continúa entre las principales inquietudes, el empleo ganó protagonismo en la agenda social. La preocupación por conseguir trabajo se combina con las dificultades para sostener los ingresos y afrontar los gastos cotidianos.

Las dificultades económicas alcanzan al 72,4% de las menciones

Cuando la consultora indagó sobre los principales problemas personales de los encuestados, la dificultad para llegar a fin de mes volvió a ocupar el primer lugar, con el 21,1% de las respuestas. Aunque registró una leve baja frente al 22% de septiembre, continúa siendo la principal preocupación individual.

Sin embargo, uno de los movimientos más significativos del relevamiento estuvo relacionado con el endeudamiento. Los problemas de deuda personal o familiar alcanzaron el 15,5% de las menciones, un incremento de 5,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando representaban el 10,4%.

En tercer lugar quedaron los bajos ingresos, con el 15,2%, por debajo del 17,2% de la medición anterior. La falta de trabajo o la desocupación como problema personal concentró el 10% de las respuestas, mientras que la dificultad para alquilar o acceder a una vivienda reunió el 6,3%.

En conjunto, Management & Fit señaló que las preocupaciones de índole económica alcanzaron el 72,4% de las menciones, con un incremento de 3,3 puntos respecto de septiembre.

La situación también se refleja en los ingresos familiares. El 50,5% de los hogares manifestó que sus ingresos no son suficientes para afrontar los gastos: un 31,2% reconoció tener algunas dificultades, mientras que otro 19,3% señaló atravesar grandes dificultades.

Por su parte, el 33,7% afirmó que sus ingresos le alcanzan justo, sin grandes dificultades. Apenas el 14,5% sostuvo que puede cubrir sus gastos y ahorrar.

Relevamiento nacional de opinión pública | Crédito: Management & Fit

Pesimismo sobre la economía y expectativas de recuperación

El diagnóstico sobre la situación económica y social del país continúa siendo mayoritariamente negativo. Según el informe, el 57% de los encuestados evaluó desfavorablemente el escenario actual, mientras que apenas el 18,2% tuvo una mirada positiva. El resto lo consideró regular o no respondió.

No obstante, cuando se consultó por la situación económica personal, la evaluación positiva alcanzó el 28,6%, con una mejora de 2,9 puntos porcentuales respecto de septiembre. La percepción negativa se ubicó en el 38,9%, frente al 39,3% de la medición anterior.

Relevamiento nacional de opinión pública | Crédito: Management & Fit

Las expectativas sobre el futuro tampoco muestran un escenario claramente favorable. El 48,3% de los consultados consideró que el país estará peor o mucho peor dentro de un año, una proporción que aumentó 1,9 puntos frente a septiembre. En contrapartida, el 34,8% espera una mejora, mientras que el 13,2% cree que la situación se mantendrá igual.

Otro indicador que refleja el clima social es el de los sentimientos frente a la realidad del país. La preocupación y la desconfianza encabezaron las respuestas, con el 30,3%, tres puntos más que en septiembre. Le siguieron la tristeza, con el 22,6%, y la esperanza, con el 20,6%.

En términos generales, los sentimientos negativos representaron el 65,9% de las menciones, prácticamente el doble que los positivos, que alcanzaron el 32,6%.

Por último, el relevamiento consultó cuánto tiempo podría tardar en mejorar la economía. Un 59,8% consideró que la situación puede mejorar en algún momento, aunque el 45% ubicó esa recuperación en un plazo superior a un año. En contraste, el 34,5% sostuvo que la economía no va a mejorar.

El estudio de Management & Fit se realizó entre el 12 y el 17 de noviembre de 2026, sobre una muestra de 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados a nivel nacional. El universo estuvo compuesto por personas residentes en Argentina de entre 16 y 75 años y el margen de error informado fue de +/- 2,1%, con un nivel de confianza del 95%.

FN