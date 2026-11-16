La inflación desafía el plan de Milei: JP Morgan advierte que las tarifas complicarán la baja de precios en 2027

La inflación en Argentina continúa oscilando en torno al 2% mensual, pese a la desaceleración de los precios que busca el Gobierno de Javier Milei. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,2% en octubre de 2026, impulsado por las tarifas y los productos estacionales. Y uno de los temas que preocupan para el 2027 es cómo llegará el índice a las elecciones. En ese sentido, un informe reciente del JP Morgan advierte que los ajustes pendientes y las presiones cambiarias podrían mantener la inflación cerca de ese nivel durante el próximo año, algo que también sostienen algunos economistas locales al señalar la inercia y la indexación como obstáculos para una reducción sostenida.

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Vale señalar que el dato del IPC de octubre superó las expectativas del banco estadounidense, que proyectaba un 1,9%, y también el consenso del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, ubicado en 1,8%. Aunque la inflación interanual descendió al 33,1%, el aumento acumulado en los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 26,3%, por encima del 24,8% registrado durante el mismo período de 2025.

IPC nivel general oct2026 | Crédito: REM - BCRA

La resistencia a bajar también se observa en la evolución de los servicios. Según los datos analizados por JP Morgan, los servicios aumentaron 2,7% en octubre, frente al 1,9% de los bienes. Esta diferencia refleja que algunos componentes de la economía mantienen un ritmo de actualización superior al promedio general.

Tarifas y alimentos: los aumentos que impiden una mayor desaceleración

El informe identifica a los precios regulados y estacionales como los principales responsables de la aceleración de octubre. Ambos componentes aportaron conjuntamente 1,1 puntos porcentuales al IPC, frente a los 0,8 puntos del mes anterior. Los productos estacionales aumentaron 5,5%, mientras que los regulados avanzaron 2,9%.

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Entre los alimentos, las verduras registraron aumentos cercanos al 10% mensual. Por su parte, los ajustes en las tarifas de gas, los cambios en los límites de consumo subsidiado y las modificaciones del régimen de Zona Fría explicaron parte del incremento de los regulados. JP Morgan calculó que los cambios vinculados al gas y los subsidios aportaron aproximadamente 0,3 puntos a la inflación de octubre.

Sin embargo, hubo una señal favorable: la inflación núcleo se desaceleró del 1,7% en septiembre al 1,5% en octubre, su menor registro desde julio de 2025, según Invecq. JP Morgan también destacó que su medición de inflación núcleo sin alimentos se ubicó en 1,7%, por debajo del promedio del 2% de los tres meses anteriores.

Incidencia en el IPC nacional | Crédito: JP Morgan

La moderación estuvo acompañada por una evolución contenida de las carnes y derivados, que aumentaron apenas 0,1% en octubre. No obstante, Invecq advirtió sobre posibles incrementos hacia fin de año: en noviembre y diciembre de 2025, la carne había subido 6,2% y 7,9%, respectivamente, un antecedente que podría complicar la desaceleración.

Una economía indexada: por qué los precios siguen aumentando

Florencia Fiorentin, economista de la consultora Epyca, identificó varios factores detrás de la persistencia inflacionaria. Entre ellos mencionó la indexación de la economía, la recomposición de tarifas y los aumentos de bienes y servicios no transables, donde señaló una menor competencia. También advirtió sobre las expectativas de devaluación y los ajustes anticipados de precios: “Cuando la inflación da indicio de subir se da una profecía autocumplida, se ajustan precios a la espera de un incremento”.

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En la misma línea, Pablo Moldovan, economista de la consultora C-P, explicó que la inflación se retroalimenta mediante mecanismos contractuales y decisiones de los agentes económicos. Cuestionó que la estrategia oficial se concentre en restringir la demanda mediante las anclas fiscal, salarial y monetaria, porque considera que este enfoque puede resultar costoso para la actividad y poco efectivo frente a una inflación inercial.

Por su parte, Fundación Capital señaló que existen aumentos pendientes: aplicar íntegramente la actualización postergada del impuesto a los combustibles podría elevar el precio de la nafta un 11% y sumar aproximadamente 0,4 puntos porcentuales al IPC.

Qué proyecta JP Morgan para la inflación de 2027

Para noviembre, JP Morgan detectó una inflación del 1,8% mensual en su seguimiento de alta frecuencia de las primeras dos semanas. Sin embargo, estimó que los cambios del régimen de Zona Fría todavía podrían aportar otros 0,2 puntos porcentuales al índice. Su escenario contempla una inflación promedio del 1,9% mensual durante el último bimestre, con un cierre de 2026 cercano al 31% interanual.

Las perspectivas para 2027 tampoco anticipan una desaceleración rápida. JP Morgan proyectó una inflación mensual promedio del 1,8% durante el primer trimestre y del 1,9% en la segunda mitad del año. Entre los factores que podrían sostener los aumentos mencionó los efectos climáticos asociados a El Niño, los ajustes anticipados de precios regulados y la volatilidad cambiaria vinculada con las elecciones.

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Con esas estimaciones, el banco estadounidense proyectó que la inflación terminaría 2027 en torno al 23% interanual, aunque advirtió sobre riesgos de aumentos superiores si se intensifican las presiones cambiarias.

Por último, el REM estimó que 2026 cerraría con 30,4%, mientras que el promedio del Top 10 calculó un 30,6%. Así, las proyecciones muestran que la reducción de la inflación seguirá siendo gradual, condicionada por los ajustes pendientes y los mecanismos que mantienen la inercia de los precios.

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