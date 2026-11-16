Las verduras tuvieron subas mayores al 220% en lo que va del año: la presión de los alimentos en la inflación

La inflación se desacelera respecto de los niveles de años anteriores, pero llenar la bolsa de verduras resulta cada vez más caro. En los primeros diez meses de 2026, las verduras, tubérculos y legumbres acumularon un aumento del 89,1% en la Ciudad de Buenos Aires, más de tres veces la inflación general del período, que alcanzó el 26,1%. Detrás de ese promedio aparecen incrementos mucho más pronunciados en productos de consumo cotidiano, como la cebolla, el zapallo, el morrón y la papa.

El último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño mostró que, mientras la inflación de octubre fue del 1,9%, las verduras aumentaron un 12,9% en apenas un mes. El salto fue importante y ayuda a explicar la suba del 2,2% que registraron los alimentos y bebidas no alcohólicas, en un contexto en el que otros productos, como las frutas, incluso mostraron bajas de precios.

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Para entender qué ocurrió con los precios a lo largo del año, un relevamiento de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA) permite comparar la evolución de 16 productos frutihortícolas en el mercado mayorista con los precios minoristas relevados por el índice porteño. Pero ante todo debe aclararse que son precios mayoristas contra minoristas.

El resultado muestra un escenario heterogéneo. Entre enero y octubre, el precio minorista de la cebolla aumentó un 221,6%, el zapallo un 204,3% y el morrón rojo un 180,4%. En el otro extremo, productos como la lechuga y la acelga terminaron octubre por debajo de sus valores de enero.

Así, el incremento no fue uniforme ni respondió exclusivamente a factores monetarios. Desde el Mercado Central explicaron que los aumentos observados especialmente en julio, septiembre y octubre estuvieron vinculados con factores estacionales agravados por condiciones agroclimáticas adversas, que afectaron el abastecimiento de distintos productos. Y aquí entra en escena el "super Niño" que se estima siga haciendo de las suyas en los meses de verano.

Más allá de las subas, operadores del mercado central buscaron dejar en claro a PERFIL que, "a pesar de algunas subas que se observaron en estos últimos meses hoy los precios están a la baja y algunos casos hasta en niveles de costos de producción. Con un clima que acompañe y ya con el ingreso de las nuevas zonas de producción la oferta se va a mantener a la baja", estimaron.

Las verduras que más aumentaron entre enero y octubre de 2026

La comparación de los precios promedio mensuales permite dimensionar cuánto se encarecieron algunos de los principales productos que llegan a las verdulerías porteñas.

La cebolla común pasó de un precio minorista promedio de $1.106,16 por kilo en enero a $3.557,80 en octubre. En el caso del zapallo, el valor aumentó desde $1.498,08 hasta $4.559,16, mientras que el morrón rojo pasó de $3.807,63 a $10.675,52 por kilo.

La papa blanca también acumuló una fuerte suba: pasó de $1.614,43 a $3.527,43, lo que representa un incremento del 118,5%. En tanto, los zapallitos aumentaron un 145,3%, hasta alcanzar los $4.141,27 por kilo.

Desde el Mercado Central señalaron que los movimientos de precios más importantes registrados durante julio, septiembre y octubre respondieron principalmente a cuestiones estacionales, agravadas por condiciones climáticas desfavorables.

Uno de los casos más representativos fue el zapallo. Según explicaron desde la entidad, algunos lotes almacenados, cuya producción debía garantizar el abastecimiento durante octubre, atravesaron dificultades que afectaron la disponibilidad del producto.

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La consecuencia fue una fuerte presión sobre los precios. Solo entre septiembre y octubre, el zapallo aumentó un 76% en el mercado mayorista, mientras que en la medición minorista porteña registró un incremento del 53,3%.

La situación también estuvo condicionada por las bajas temperaturas, que demoraron el desarrollo de determinados cultivos y retrasaron el ingreso de mercadería proveniente del Cinturón Verde de Buenos Aires, una de las principales zonas productoras de hortalizas destinadas al abastecimiento del Área Metropolitana.

A estos problemas se agregó otro factor habitual de esta época del año: la transición entre zonas productoras.

Durante el cambio de estación, numerosas especies comienzan a modificar sus áreas de abastecimiento. La salida de producción de algunas regiones y el ingreso progresivo de mercadería desde otras pueden generar interrupciones temporales en la oferta.

En un mercado de productos perecederos, esas variaciones de disponibilidad se trasladan rápidamente a los precios mayoristas y, posteriormente, pueden reflejarse en las góndolas y verdulerías.

Desde la entidad remarcaron que estas fluctuaciones pueden ser circunstanciales y que el análisis de los promedios mensuales permite obtener una visión más representativa que la observación de precios puntuales.

La comparación entre septiembre y octubre permite identificar cuáles fueron los productos que más contribuyeron a encarecer la compra de verduras durante el último mes relevado.

El zapallo encabezó los aumentos minoristas, con una suba del 53,3%, seguido por el morrón rojo, que aumentó un 48%. Los zapallitos registraron un incremento del 27,2%, mientras que la cebolla avanzó un 24,2%.

También aumentaron la batata, un 23,2%; la papa blanca, un 19,2%; y la zanahoria, un 11,9%.

Por qué las verduras aumentaron mucho más que la inflación

La brecha entre el aumento de las verduras y el promedio general de precios constituye uno de los rasgos más marcados de la inflación alimentaria en lo que va de 2026.

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, mientras el nivel general acumuló un 26,1% hasta octubre, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 25,8%. Sin embargo, las verduras, tubérculos y legumbres avanzaron un 89,1%, con una variación interanual del 68,8%.

La diferencia muestra que el encarecimiento de las verduras no siguió el mismo recorrido que otros componentes de la canasta alimentaria.

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Por tratarse de productos frescos, su cotización depende de factores específicos como la disponibilidad de mercadería, los ciclos de cosecha, las condiciones climáticas, los niveles de almacenamiento y la logística de distribución.

En ese contexto, episodios de menores volúmenes de producción o dificultades de abastecimiento pueden provocar aumentos abruptos, incluso en períodos en los que la inflación general mantiene un ritmo relativamente moderado.

Para los consumidores, la consecuencia es concreta: productos que ocupan un lugar habitual en la alimentación cotidiana presentan variaciones de precios muy superiores a las del resto de la economía.

La evolución durante los próximos meses dependerá de la normalización del abastecimiento y de las condiciones productivas de las distintas regiones proveedoras. Una mayor oferta podría contribuir a moderar los valores, aunque el comportamiento de octubre también demuestra que los movimientos del mercado mayorista no siempre llegan con la misma velocidad al bolsillo de los consumidores.

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