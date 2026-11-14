“Recesión, estancamiento económico e inflación es el peor escenario posible”

Cuáles son los tres ejes del escenario económico para 2027 que plantea el estudio que realizaron?

-Lo que se está viendo en el panorama general, incluso con el dato de inflación conocido, es un escenario complicado. Estamos entrando en un año en el que existe el desafío de tratar de seguir bajando la inflación, evitar que se dispare el dólar en un contexto económico realmente muy complejo y, a su vez, tratar de que se recupere la actividad.

-¿Cuál es el principal problema que tiene hoy la Argentina?

-Para mantener la inflación en torno al 2%, han mantenido un dólar bastante atrasado. Si tuvieras que ajustar hoy el tipo de cambio por IPC, es decir, mantener el nivel de competitividad de cuando el Gobierno asumió y pasó el dólar de $ 360 a $ 800, hoy debería estar en torno a los $ 2.900. Obviamente, no tiene que estar en ese precio: hay que imaginarlo como un techo. Si se lo ajusta por lo que se llama el tipo de cambio real multilateral, que es el tipo de cambio que se compara con tus socios comerciales, hoy debería estar entre los $ 1.900 y los $ 2.000. Entonces, estamos muy atrasado para tratar de mantener una inflación relativamente baja y, a su vez, eso provoca una caída de la recaudación. Vemos todos los meses que cae la recaudación vinculada al consumo. Por eso planteamos que entramos en un año electoral realmente muy complejo.

-¿En qué consiste el trilema económico que plantea el informe?

-Es una cuestión macroeconómica de la teoría económica que dice que no se pueden mantener tres objetivos a la vez. Siempre hay que tratar de mantener dos, porque tres, es imposible. Parafraseando esa teoría, lo que estamos planteando es que el Gobierno tiene que elegir dos: ¿cuáles va a elegir? Es el gran punto en cuestión, porque, además, si se produce una tensión en el Tesoro, también se dispara.

-¿Un dólar en alza puede condicionar las posibilidades electorales del Gobierno?

-Lo que vemos hoy es que gran parte de los que confiaron y pusieron plata en Argentina, los que compraron bonos, están retirándose ante el riesgo electoral y la incertidumbre económica. También influyen cuestiones internacionales, como lo ocurrido la semana pasada con Donald Trump y los demócratas, que plantearon que iban a controlar el swap que se le entregó a la Argentina. Cuando se observa el gráfico de los riesgos del resto de los países de Sudamérica, como Colombia, Brasil, Perú, Chile y Ecuador, se ve que el problema es Argentina. Brasil acaba de atravesar una de las elecciones más duras de su último tiempo y arrancó el año con 180 puntos de riesgo país y hoy tiene 195. Es evidente que hay un problema con el modelo argentino, que no está mostrando los resultados que decía que iba a mostrar. Hay caída de la recaudación, dólar atrasado, inflación en alza y una actividad que no arranca. Estamos en recesión técnica y es preocupante. Sería importante que el Gobierno, en vez de enojarse con quienes analizamos, ponga el foco en esto.

-Si las exportaciones están en niveles récord, ¿por qué faltan dólares?

-Hoy el problema no es la cantidad de dólares que entran por exportaciones. El problema es otro: Argentina tuvo en los últimos ocho meses, de enero a agosto, un saldo favorable de US$ 24.000 millones. Es decir, sobraron US$ 24.000 millones entre exportaciones e importaciones. Uno diría: sobran los dólares, estás bien en el Banco Central. Pero ¿sabés cuánto se compró en el mismo período? US$ 28.000 millones. Entonces, no te alcanzan los dólares porque lo que entra por una puerta sale por la otra. Y el Gobierno, al liberar la compra minorista, hoy enfrenta el problema de por qué la gente compra más. Porque percibe que el dólar está barato. Entoinces, si la gente piensa que está atrasado, dice: “Compro aunque sea mis 100 dólares por mes”. Y así tenemos un millón y medio de personas comprando 100 dólares por mes. Se te dispara la compra de divisas: fueron US$ 3.400 millones en el último mes. No hay dólar que alcance.