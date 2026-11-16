Villarruel volvió a marcar distancia del oficialismo y se burló de una diputada por su explicación sobre la inflación

Victoria Villarruel volvió a protagonizar un gesto de distancia con el oficialismo. Esta vez, la vicepresidenta apuntó contra la diputada nacional Juliana Santillán, después de que la legisladora difundiera un video para explicar por qué la inflación de octubre había subido respecto del mes anterior.

La reacción llegó a través de X. Villarruel comentó una publicación que compartía la grabación de Santillán y escribió: “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, en referencia al humorista Diego Capusotto. Con esa frase, la titular del Senado se sumó a las críticas que había recibido la explicación de la diputada libertaria.

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El episodio volvió a poner en evidencia las diferencias dentro de La Libertad Avanza. En lugar de acompañar el argumento de una integrante del bloque oficialista, Villarruel eligió ironizar sobre su intervención pública.

La explicación de Santillán sobre el dato de inflación

El video de la diputada había surgido como respuesta al último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En octubre, la inflación fue del 2,2%, mientras que en septiembre había alcanzado el 1,9%.

Santillán sostuvo que la diferencia no representaba necesariamente un cambio en la tendencia de los precios. Para fundamentar esa postura, señaló el efecto de las modificaciones vinculadas con la Ley de Zona Fría y el esquema de subsidios al gas.

El video que subió Juliana Santillán | Crédito: Captura X

De acuerdo con el cálculo que presentó, esos cambios regulatorios sumaron 0,3 puntos porcentuales al índice de octubre. Por eso, planteó que, sin ese componente, la inflación mensual habría sido del 1,9%, el mismo nivel que en septiembre.

La legisladora también defendió que la evolución de los distintos rubros del indicador permite sostener que continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

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El comentario que provocó la reacción de Villarruel

La publicación de Santillán circuló en redes sociales y recibió cuestionamientos. Uno de los usuarios que compartió el video acompañó la grabación con una descalificación hacia la diputada y cuestionó su llegada al Congreso por el respaldo de Javier Milei.

Fue sobre ese mensaje que intervino Villarruel. Su respuesta, breve pero irónica, amplificó la discusión y sumó un nuevo episodio a los desencuentros entre la vicepresidenta y otros sectores del oficialismo.

LB/AF