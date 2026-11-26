La inflación esperada promedio a nivel nacional para los próximos 12 meses se ubicó en 29,7% en noviembre, mientras que la mediana alcanzó el 30%, de acuerdo con la encuesta mensual que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

El dato refleja una corrección a la baja respecto del mes anterior. Al analizar la evolución reciente, Sebastián Auguste, director del CIF, señaló: “En septiembre de este año, la inflación esperada era de 29,8%, había subido a 35,9% en octubre y ahora cae a 29,7%, revirtiendo ese aumento”.

La confianza del consumidor volvió a caer en noviembre 1,3%: el conurbano lideró el retroceso y se frenó la compra de bienes durables

En la comparación interanual frente a noviembre de 2025, el promedio nacional se mantiene prácticamente sin cambios, aunque la mediana registra un incremento al pasar del 23% al 30%.

Retroceso por regiones y nivel de ingresos

Según el informe, el descenso en las proyecciones de precios fue generalizado en todo el territorio nacional. “La disminución en la inflación anual esperada se registró en todas las regiones. En CABA, el promedio pasó de 41,2% en octubre a 29,2% en noviembre. En GBA disminuyó de 37,6% a 31,8%, mientras que en el Interior cayó de 34,0% a 28,8%”, detalló Auguste.

La tendencia también se replicó al segmentar los resultados según el poder adquisitivo de los encuestados. Al respecto, el director del CIF indicó: “Por ingresos, la inflación esperada disminuyó en ambos grupos, especialmente en los hogares de menores ingresos. En los de mayores ingresos, el promedio pasó de 34,9% a 29,5%, mientras que en los hogares de menores ingresos cayó de 38,3% a 30,2%”.

Expectativas de inflación | Crédito: UTDT

Expectativas mensuales y metodología

En cuanto al corto plazo, la inflación mensual esperada para noviembre se ubicó en 3,45% en promedio y en 2% según la mediana. Frente a las mediciones de octubre —que habían sido de 3,39% y 3%, respectivamente—, el promedio mostró un leve avance de 0,06 puntos porcentuales, en tanto que la mediana retrocedió 1 punto porcentual.

El relevamiento de la UTDT se llevó a cabo entre el 3 y el 17 de noviembre y recaba información a nivel individual sobre el aumento generalizado de precios que cada persona proyecta para los siguientes 12 meses.

Desde la Universidad explicaron que tanto el promedio como la mediana funcionan como indicadores del centro de los datos reportados por el encuestado típico: mientras que la media es más sensible a las variaciones temporales y suele moverse mes a mes, la mediana es más insensible a los cambios de tendencia, permaneciendo inmóvil en períodos consecutivos para luego dar saltos más grandes e infrecuentes.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina esperan una inflación de 21,8% para los próximos 12 meses. Por su parte, la inflación mensual se estima en 1,7% para el undécimo mes de 2026.

LM