José Luis Daza: "La Argentina ya cambió” y el futuro del país “es el mejor”

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó que la Argentina atraviesa un cambio “permanente” y sostuvo que el país tiene hoy una de las mejores perspectivas entre las economías que observa el equipo económico. “La Argentina ya cambió. El cambio es, creo yo, permanente, y el futuro de la Argentina es hoy posiblemente el mejor de todos los países en los que nosotros hemos trabajado y que podemos ver”, señaló durante su exposición en el Council of the Americas, donde participó en reemplazo de Luis Caputo, para dar la visión del país que tienen desde el equipo económico.

El funcionario planteó que el punto de quiebre se produjo con la elección de Javier Milei como presidente. Según explicó, durante las dos o tres décadas anteriores, la sociedad argentina no estaba dispuesta a reconocer que el tamaño del Estado era imposible de financiar.

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“La Argentina cambió en el momento en que fue electo el presidente Milei. En los 20 o 30 años anteriores, el cuerpo político argentino, el centro político argentino y la población argentina no estaban dispuestos a reconocer que el tamaño del Estado que existía no era financiable”, afirmó.

En esa línea, Daza sostuvo que la necesidad de reducir el aparato estatal no era un diagnóstico limitado a un sector ideológico. “No era un problema de la izquierda argentina, no era un problema del peronismo, era un problema transversal”, remarcó.

Para el funcionario, la elección de Milei implicó un mensaje directo al mundo. “La Argentina cambia cuando decide elegir a un presidente cuyo símbolo es la motosierra, que anuncia a toda la población que venía a reducir el tamaño del Estado. En ese momento, para mí, fue cuando la Argentina comunica al mundo que había cambiado”, sostuvo.

Daza definió ese giro como “un cambio sumamente profundo”, de carácter cultural y político, más allá de la visión económica. Sin embargo, destacó que hay otro elemento central: la forma en que se lleva adelante la reducción del Estado.

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Según explicó, el mandato presidencial hacia el equipo económico fue avanzar con el programa económico respetando el Estado de derecho y la seguridad de los contratos.

“Desde la primera reunión que tuve, cuando llegué, como después el resto del equipo económico, su mandato fue que todo lo que vamos a hacer en política económica, todo lo que vamos a hacer en el Gobierno, será respetando el Estado de derecho y respetando la santidad de los contratos”, afirmó.

Para Daza, ese punto es clave en la mirada internacional sobre el país, especialmente por los antecedentes de la Argentina en materia contractual. “Esto es posiblemente, desde el mundo, el cambio más importante, porque sabemos que la Argentina tenía el récord de rompimiento de contratos”, concluyó.

El funcionario también vinculó esa idea con el funcionamiento del mercado financiero y con la decisión oficial de evitar una ruptura con los acreedores. Según planteó, una de las razones por las cuales se desarrollan los mercados financieros es el cumplimiento de los contratos y la voluntad de trabajar “con el mercado” y no “en contra del mercado”.

“Una de las razones por las cuales ese mercado financiero se desarrolló fue por el cumplimiento de los contratos, no hacer un default y seguir haciendo los pagos, trabajando con el mercado, no en contra del mercado”, señaló.

En ese sentido, Daza remarcó que desde el primer día el Gobierno decidió no entrar en cesación de pagos ni abrir una discusión de confrontación con los acreedores. Para el secretario de Política Económica, esa decisión fue una de las bases de la nueva etapa.

“El día uno, cuando el Gobierno de Argentina, cuando el presidente Milei decide trabajar con el mercado, no hacer un default, se empiezan a sentar las bases de la Argentina moderna”, afirmó.

Daza también destacó el logro fiscal del Gobierno y lo vinculó con la relación con el Fondo Monetario Internacional. “Todos hablamos del déficit cero. Es absolutamente extraordinario lo que hicieron con el déficit cero”, sostuvo.

En ese punto, recordó la primera reacción de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó el objetivo de cerrar el déficit en un mes. “Cuando Toto le plantea a Kristalina Georgieva por primera vez que va a cerrar el déficit en un mes, Kristalina dijo: ‘impossible, impossible’”, relató.

Según Daza, la decisión posterior del Fondo de trabajar con la Argentina y avanzar con un paquete de US$20.000 millones, con dos tercios del desembolso al inicio del programa, estuvo directamente vinculada con el cumplimiento de la palabra y el respeto por los contratos.

“La razón por la cual después decide el Fondo Monetario trabajar con Argentina y un paquete de US$20.000 millones, con dos tercios del desembolso el día uno, fue por eso: por cumplir con la palabra, por no violar los contratos”, explicó.

Para el funcionario, esa conducta ya empieza a mostrar resultados concretos y constituye una señal de fondo hacia el mercado internacional. “Esto ya está dando enormes resultados. Es uno de los símbolos más importantes de que la Argentina ya cambió”, concluyó.

Daza remarcó que, durante décadas, cada vez que la Argentina enfrentó un shock político, financiero, económico o global, la reacción de la población fue casi automática: dolarización y fuga de capitales. “Los argentinos sacaron su dinero y lo llevaron fuera del sistema, lo llevaron a otros países”, señaló. Según el funcionario, el año pasado también hubo una fuerte dolarización, pero con una diferencia que consideró central: por primera vez, esos dólares permanecieron dentro del país y dentro del sistema financiero.

Para el secretario de Política Económica, ese comportamiento marca un cambio estructural. “La Argentina ya cambió, y esto es un cambio notorio”, afirmó. En esa línea, sostuvo que también fue novedoso que, frente a un ciclo de tensión política, financiera y económica, no se modificara el régimen cambiario vigente.

“El sistema de tipo de cambio vigente no se cambia, se mantiene”, planteó. Daza aseguró que ese resultado no fue producto del azar, sino de un año de trabajo previo, y vinculó esa estabilidad con la colaboración de Estados Unidos en octubre pasado, a la que definió como otra señal de que “la Argentina ya cambió”.

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