Juan Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que llamó “un garca fracasado” y un “empleaducho de la usura” que “se tiene que ir” del Gobierno al igual que el canciller Pablo Quirno.

Durante su intervención en el debate del Presupuesto, el líder de Patria Grande afirmó haber recibido una “inspiración” de las palabras de Miguel Pichetto contra el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Miguel Angel Pichetto | Crédito: Prensa Diputados

Qué dijo Juan Grabois contra Caputo y Quirno

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el dirigente social comenzó diciendo: “Me iluminó Pichetto. He recibido una inspiración de Pichetto. Dijo algo que es cierto: Quirno es un mediocre, limitado, pésimo canciller de la Argentina, el peor. Es cierto, pero peor es Caputo, que es el autor intelectual de este plan inhumano”.

Para Grabois, “Milei es el payaso Plin Plin, el cajero del circo es Caputo y los dueños del circo son los de arriba y los de afuera. Que me perdone el payaso Plin Plin, que por lo menos hace reír a los pibes”.

Luego aseguró: “Ustedes les roban el jugo de naranja en Caballito, les roban las Pelopincho en los barrios populares y les están robando en este presupuesto 900 mil becas Progresar para que puedan estudiar los pibes y pibas en las secundarias”.

Luis Caputo | Crédito: Captura Web

A continuación, volvió a atacar al ministro de Economía y el canciller. “Quirno es mediocre, limitado, pésimo. Caputo es un garca fracasado, empleaducho de la usura”, expresó.

Pablo Quirno y Javier Milei

Grabois aseguró que Caputo “entregó el oro argentino a Londres. ¿Dónde está el oro? Traigan el oro de vuelta. Quebró miles de empresas, destruyó cientos de miles de puestos de trabajo y llevó a la economía a la recesión”.

El diputado cerró su discurso diciendo: “Lo sacaron a Adorni, razonable; lo sacaron a ‘Narcoespert’, está muy bien. Saquen a Quirno y a Caputo. Se tienen que ir. Esos dos sujetos no pueden ser más ministros de la Nación Argentina”.

HM