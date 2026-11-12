Grabois: “Kicillof es el candidato natural de nuestro espacio. Yo estoy con mis convicciones”

Juan Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, definió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como “el candidato natural del espacio” opositor. Y agregó: “No es que estoy con Axel o con Cristina. Yo estoy con mis convicciones. Yo no soy ni kirchnerista ni axelista. Lo más parecido a una conducción que tuve fue Francisco”.

En declaraciones al medio Cenital recogidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el dirigente social remarcó que “si Cristina no puede ser, es Axel”, para luego sumar que “de Axel nos parece que, además de ser el candidato natural del espacio, tiene condiciones propias”.

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Según Grabois, el gobernador “es una persona honesta, inteligente, que viene con ganas de hacer cosas por la sociedad, y nuestra influencia ahí tiene que ser ‘Mirá para abajo. Mirá las villas, mirá la economía popular'”.

Luego cuestionó al presidente Javier Milei por pretender “darle una clase de teología” al Papa León XIV, afirmando que “hay que ser caradura, explicándole la Biblia. Hay una contradicción casi antagónica entre los valores de uno y otro”.

Milei y León XIV

Axel Kicillof: “El Papa hizo una llamada de atención respecto de ciertos temas sensibles”

El gobernador de Buenos Aires aseguró que el discurso del Papa León XIV en Luján fue “una verdadera llamada de atención”.

En declaraciones radiales, recogidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el mandatario afirmó que “toda la seguidilla de mensajes que ha tenido el Papa la verdad que fue una verdadera llamada de atención a quienes no quieren escuchar las palabras ‘solidaridad’, la palabra ‘pobre’, la palabra ‘universidad’, la palabra ‘discapacidad’”.

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Y sumó que “me parece que vamos a estar en unos días importantes para ver si esto tiene algún tipo de impacto positivo en términos de política”.

El Papa León XIV junto a Axel Kicillof | Crédito: Prensa

Para luego remarcar que “las palabras del Papa resuenan distinto cuando alguno pensaba que tal vez venía esta ola de ultraderecha de los seguidores de Trump a establecer la nueva regla del mundo. Bueno, parece que no tanto”.