Kicillof, Massa y Máximo en Luján: el peronismo puso en pausa su interna y buscó la unidad en la misa de León XIV

Por un momento, los dirigentes que componen las diferentes tribus del Partido Justicialista (PJ) guardaron las armas y se reunieron para escuchar la misa en la Basílica de Luján del Papa León XIV. Un evento que congregó al gobernador Axel Kicillof, al líder de La Cámpora y diputado nacional Máximo Kirchner y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa. No transcendió, sin embargo, una foto de todos juntos.

La cita fue a horario y con el dress code de la ocasión: de traje oscuro y camisa blanca. Y cada uno se encargó de repartir saludos y sonrisas a cada uno de los presentes, con un mensaje subterráneo: la discusión partidaria, al menos por la jornada papal, debía quedar de lado. De eso se encargó Massa: el exministro de Economía mencionó que era una jornada “de respeto” con “la presencia de alguien que marcó la historia”.

Consultado por si el Gobierno iba a escuchar al Sumo Pontífice, Massa dijo que era algo a analizar a partir de este jueves, ya cuando León XIV estuviese en Perú. Previo a esa declaración a la prensa, el tigrense saludó con risas mediante y abrazo a Juan Grabois, diputado y su contrincante en la interna 2023.

La misa del papa León en la Basílica de Luján | Crédito: AFP

Para el referente de Patria Grande, fue muy importante" el mensaje que deja el Papa y consideró que todos los sectores de la política van a reflexionar”. Grabois conoce muy bien la realidad de la Iglesia a partir de su cercanía con Francisco. Y en estos días tuvo su propio acercamiento a León XIV: Débora Koraj, referenta del barrio popular 12 de Septiembre de Córdoba e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), participó de una audiencia privada con el Papa luego de la misa que el Pontífice celebró este martes.

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Kicillof se unió a Massa en los mensajes de unidad y aprovechó para apuntar al Gobierno: “Es cierto que no es el momento para entablar polémicas con Milei. Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, pero que escuche”, planteó. Y le pidió que mire “a un pueblo que se moviliza de a millones” porque el mensaje del Papa “los interpela”.

Las caras más representativas del kirchnerismo tampoco faltaron a la cita, como Mayra Mendoza, y los intendentes de todos los sectores. Incluso hubo dirigentes de la CGT, como el secretario de Interior de la central Héctor Daer con su hermano Rodolfo, ex titular del colectivo gremial y referente del Sindicato de Alimentación. También hubo figuras judiciales: en la misa de Luján estuvieron los jueces Alejandro Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4 de Comodoro Py.

Massa en Luján, este miércoles. | Crédito: Prensa FR

La mayoría de gobernadores del espacio no se quedaron atrás. Con la invitación de la gobernación bonaerense, mediante un código QR, se vio con arribo puntual a Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Y también aparecieron en escena exmandatarios del distrito, como Daniel Scioli, funcionario nacional y ubicado con la comitiva de la administración Milei, Carlos Ruckauf y Felipe Solá.

El Gobierno, al final

Los representantes del Poder Ejecutivo no tuvieron posibilidad de pisar una carpa VIP como en la misa en el Monumento a los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires. Al contrario: se los vio mezclados con el resto de los invitados, al rayo del sol. Y con caras de incomodidad.

Gobierno nacional en Luján | Crédito: Imagen Web

En esa circunstancia aparieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Salud, Mario Lugones, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el diputado Sebastián Pareja, bendecido por Karina Milei pese a las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito tras una revelación de la revista Noticias.

JPK/MC