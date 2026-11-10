Casa Rosada sostiene que sus invitados eran "funcionarios" y toma distancia del escándalo de las "carpas VIP" en la misa del Papa

La Casa Rosada tomó distancia del escándalo de las "carpas VIP" en la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles. Según pudo saber PERFIL, en el Gobierno nacional sostienen que sus invitaciones fueron para miembros del Gabinete, diputados, senadores, legisladores, colaboradores y autoridades de distintas esferas. No fueron para las figuras del espectáculo que ocuparon los sectores reservados.

Con respaldo de Karina Milei y en medio de la denuncia por su patrimonio, Pareja estará en la comitiva del Gobierno a Luján

En esa línea, aseguran que nada tienen que ver con las publicaciones que se vieron con Carolina “Pampita” Ardohain o Valeria Mazza, que expusieron en sus redes su paso por el evento y por el catering. La discusión abrió un contrapunto con entre las autoridades nacionales y el Gobierno porteño sobre quién convocó a celebridades sin vínculo con la política ni con la figura del Pontífice, mucho más teniendo en cuenta los conceptos vertidos por el Sumo Pontífice vertidos desde que llegó a la Argentina.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

“Hasta Yanina Latorre está diciendo quién invitó”, deslizaron en el Gobierno. De todos modos, aclararon que la intención en el oficialismo nacional no es señalar a nadie y que solo explican que las invitaciones cursadas por Nación correspondieron a autoridades gubernamentales.

Según detallaron fuentes oficiales, la Iglesia dispuso de 2.500 lugares, mientras que la Nación tuvo la posibilidad de invitar a 250 personas y, la Ciudad de Buenos Aires, a otras 250.

La respuesta de la Ciudad

En el Gobierno porteño enumeraron otra lista. Entre sus invitados, precisaron, figuraban el expresidente Mauricio Macri (quien finalmente no asistió), la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, el exsenador Esteban Bullrich, el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y miembros del Tribunal Superior de Justicia como Inés Weinberg de Roca, a quien se vio en el lugar.

También devolvieron la pelota. Indicaron que la administración porteña envió su nómina y que fue Nación la que unificó los listados y distribuyó los códigos QR a través de la productora DF Entertainment.

Visita del Papa León XIV: cómo es el financiamiento de la Iglesia católica en Argentina

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, dijo Jorge Macri este martes al ser consultado tras el evento.

Un contrato de Jefatura de Gabinete

El evento se montó a partir de una contratación general que salió de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que conduce Diego Santilli. El Gobierno adjudicó a DF Entertainment la producción integral por $8.690 millones, mediante una compulsa abreviada por urgencia y con una sola oferta. El contrato tenía múltiples aristas, desde la seguridad y el servicio médico hasta la conectividad y el control de accesos.

León XIV, Jorge Macri, María Belén Ludeña y Vito Macri

Entre los elementos incluidos figuraba la instalación de 31 carpas. Tres de ellas, de idénticas características, estaban destinadas a recepción. Una era para autoridades, otra para la Iglesia y la tercera para la prensa.

La mirada de la Iglesia

Desde la Iglesia consideran que 2.500 invitaciones es un número perfectamente entendible. Argumentan que entre los convocados había muchas personas mayores o con algún grado de discapacidad que necesitaban acompañamiento y asistencia. Pesaban sobre todo las largas caminatas que exigía el operativo y el hecho de que fuera una celebración al aire libre, en pleno mediodía.

Este martes, desde Córdoba, el propio León XIV recordó una definición de Francisco: “La Iglesia no es un negocio”.

ML