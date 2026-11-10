Martín Farrell: “Fue un error de la UCR no aceptar a Massa en Cambiemos en aquel acuerdo de Gualeguaychú”

La discusión sobre la ética, los principios y el rumbo político de la Argentina atravesó la conversación entre Jorge Fontevecchia y el jurista Martín Farrell, quien planteó la necesidad de construir una alternativa de centro frente a los extremos ideológicos. Crítico del gobierno de Javier Milei, pero también de las expresiones más radicalizadas de la oposición, Farrell sostuvo que la salida política no pasa por reemplazar una posición extrema por otra, sino por recuperar la moderación y los acuerdos.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el abogado y exjuez reflexionó sobre la relación entre la Iglesia y la política, la situación de la Corte Suprema, el legado de Raúl Alfonsín y los desafíos del radicalismo de cara a 2027. Además, recordó el acuerdo de Gualeguaychú de 2015 y consideró que fue un error de la UCR no incorporar a Sergio Massa a Cambiemos, al tiempo que defendió la posibilidad de construir una coalición que reúna al radicalismo, la Coalición Cívica, sectores del PRO y del peronismo.

Martín Farrell es abogado con diploma de honor y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Martín Farrell es un destacado jurista, filósofo del Derecho y exjuez, reconocido como un referente indiscutido en las áreas de filosofía moral, política y jurídica en el ámbito hispanohablante. Fue uno de los asesores legales del presidente Raúl Alfonsín en el diseño de las bases para el juicio a las Juntas Militares y ejerció como presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. En 1996, obtuvo el Diploma al Mérito en Ética de la Fundación Konex, galardón que posteriormente coronó al recibir el prestigioso Premio Konex de Platino en la misma categoría.

No podríamos tener mejor día para entrevistar a Martín, ganador, además, del premio en Ética, en un país en el que la discusión sobre la moral y la política todavía está atravesada por estos debates. Estamos en el segundo día completo de la visita del Papa a la Argentina, el tercero parcial, en el que el discurso del Papa apela continuamente a la ética. Me gustaría, Martín, primero una reflexión suya sobre cómo está viendo esta visita del Papa y qué, a su juicio, va a dejar ese mensaje.

Yo creo que, respecto de la visita papal, tengo mis concordancias y mis diferencias. Concuerdo con el Papa respecto de su concepción acerca de la justicia social, de la idea de que la economía tiene que estar al servicio del hombre y de su preocupación por el trabajo y por la pobreza. Siempre me ha separado de la doctrina de la Iglesia su oposición al individualismo, pues yo soy un liberal individualista y esa condena del Papa no la comparto. A su vez, el Papa siempre ha combatido el utilitarismo. Yo soy un utilitarista, de manera que eso me diferencia del Papa. Tenemos puntos de contacto y puntos de discrepancia, pero respeto profundamente su figura y su integridad moral.

Ahora, Martín, cuando Alfonsín era presidente, nosotros teníamos una Iglesia que, en un porcentaje significativo, había sido tolerante con la dictadura y, en algunos casos, hasta cómplice. Existían incluso películas que planteaban una Iglesia católica, podríamos decir, más orientada a que había perdido su cercanía con los más humildes, para decirlo de alguna manera, y más retrógrada. Algo sucedió con los últimos papas, cuando la Iglesia progresivamente se fue corriendo hacia posiciones más progresistas. ¿Encuentra usted una diferencia entre aquella época de Alfonsín, cuando pidió hablar en la Catedral porque teníamos un arzobispo que lo estaba criticando duramente, y esta Iglesia de 40 y pico de años después?

Yo creo que hay una gran diferencia porque la Iglesia, durante la etapa del Proceso, básicamente acompañó al Proceso. Siempre la Iglesia católica se arregla para tener algunos disidentes, por las dudas de que la situación política cambie. Por eso había obispos como el obispo de La Rioja, que fue asesinado, y como monseñor Jaime de Nevares, en la Patagonia, que mantuvieron una actitud digna de oposición. Pero, si ustedes toman, por ejemplo, el caso del cardenal Juan Carlos Aramburu, no estaba claramente identificado con el Proceso por las malas razones: porque creía que el Proceso simplemente contenía al comunismo. Ahora la Iglesia ha cambiado. Por supuesto, la ideología de Francisco no era la ideología de Quarracino y, ciertamente, la ideología de García Cuerva no es la ideología de Quarracino, porque es la ideología de Francisco. Yo no comparto del todo la doctrina social de la Iglesia, pero comparto, como dije, su preocupación por la sensibilidad social, que es la que está ausente del Gobierno. Cuando alguien me pregunta por mi ideología política, yo siempre contesto con una frase de ese gran humorista que seguramente usted admirará, Jorge, que era Juan Carlos Colombres, más conocido como Landrú. Alguien le preguntaba qué pensaba políticamente y Landrú contestaba: "Yo soy un extremista, soy de extremo centro". Por lo tanto, yo también soy de extremo centro y combato a la extrema derecha y a la extrema izquierda. El Gobierno es de extrema derecha y, cuando llama zurdos a los demás, yo digo que no puedo llamarlos de otra manera. Si es extrema derecha, todo el que se oponga al Gobierno es zurdo respecto de esa extrema derecha. Creo que la Iglesia está en este momento en una posición de centrista.

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En la época de Alfonsín le tocó la posibilidad de construir una Corte Suprema desde cero. Aquí nosotros tenemos un problema serio porque no se puede nombrar procurador hace ya más de una década. Cada juez que se jubila en la Corte Suprema es imposible de reemplazar porque no se consigue una mayoría para nombrarlo. Tenemos una Corte que primero se quedó con cuatro miembros, perdiendo la única mujer que le quedaba; luego se quedó con tres, con la salida de Maqueda. Y parece que, a partir de esa salida, que quizás era el elemento de estabilización que le daba mayoría a un sector de la Corte, hoy tenemos tres personas peleadas entre sí. La Corte no es toda la Justicia, obviamente, pero me gustaría una evaluación suya de la Corte, por un lado, y de la Justicia en su conjunto.

Alfonsín tuvo desde el comienzo una gran preocupación por la integración de la Corte y sabía que no podía integrarla exclusivamente con radicales. Primero le ofrece la presidencia de la Corte a Ítalo Luder y después incorpora a un peronista de la talla de Enrique Petracchi. Básicamente, esa Corte fue una Corte liberal, una Corte liberal progresista, que dejó su huella en la judicatura argentina. Menem reemplaza esto por una Corte conservadora de tipo católico y produce un vuelco considerable. En mi criterio, empeora decisivamente el carácter de la Corte. La Constitución de 1994, a instancias de los radicales, consagra un principio muy importante, que es la necesidad de que haya dos tercios de los votos en el Senado para elegir a un ministro de la Corte. Esto indica un deseo de acuerdo, de concordancia, de compromiso, de conversación, de moderación, de centrismo para elegir ministros de la Corte. Pero hemos cometido un tremendo error. El sistema de la Constitución de 1994 está diseñado para elegir de a uno a los ministros de la Corte. Porque, si los elegimos de a dos, entonces desaparece la moderación y un extremista puede compensar a otro extremista y conseguir los dos tercios de los votos. Esto es lo que está haciendo equivocadamente el Gobierno. Está tratando de elegir a la vez a dos ministros de la Corte y conseguir el consenso por las malas razones: compensar un extremismo con otro. La Corte en este momento no mantiene una relación armónica entre sus miembros. Eso es malo porque yo creo que el trabajo en un tribunal colectivo debe ser un trabajo armónico. Yo integré la Cámara Federal, donde éramos tres personas y teníamos que llevarnos bien para lograr producir buenos votos y ser eficientes. La solución al problema de la Corte, para mí, radica en elegir a los dos miembros faltantes de a uno, ponerse de acuerdo sobre una persona y luego, recién después, sobre la otra. Así tendríamos dos moderados, dos centristas, dos personas que puedan integrarse armónicamente y mejorar la tarea del tribunal, que en este momento no puede ser óptima, no por culpa de sus miembros, sino por culpa de las vacantes.

Doctor, usted repetidamente insiste con una palabra que es centro. Obviamente, en la filosofía de los griegos, la idea de que lo bueno se encontraba equidistante de los extremos no quería decir necesariamente en el medio, sino más alto, a la misma distancia. Pero usted remarca continuamente una perspectiva de que la verdad está lejos de los extremos. Ahora, la sociedad argentina, casualmente, no logra que esas ideas de extremo centro, siquiera de centro, sean mayoritarias al momento de votar y luego al momento de gobernar, a pesar de que probablemente haya un 40% que sea de centro y un 30% en cada uno de los extremos, extremando los porcentajes, porque probablemente incluso sea menor que ese 30%. ¿A qué atribuye usted que esas ideas de centro sean tan poco competitivas electoralmente en los últimos años en la Argentina?

Es una reacción psicológica muy normal, pero que produce efectos muy nocivos. Usted, Jorge, ha visto funcionar miles de veces un reloj de péndulo. El péndulo tiene una característica: va de la derecha a la izquierda. Si el péndulo se detiene en el centro, es porque el reloj se paró. Entonces, hay algo malo en los péndulos respecto del centro. Y en la sociedad argentina, no: en todas las sociedades pasa lo mismo. Uno encuentra el remedio a algo que le disgusta en lo más lejano a eso que le disgusta, y no es correcto. Tomemos el caso de Estados Unidos para pasar después a la Argentina. Trump es un desastre y es un desastre de extrema derecha. ¿Dónde está el remedio? ¿En la democracia socializada, islamizada y extrema del Partido Demócrata? No, no es eso. El Partido Demócrata se radicaliza hacia la izquierda como reacción frente a la extrema derecha de Trump. No. La solución para Trump está en la moderación, en un acuerdo entre demócratas moderados y republicanos moderados para llevar a Estados Unidos nuevamente a una posición moderada. Ahora pasemos a la Argentina. Argentina está con un gobierno de extrema derecha. Yo creo que debe terminar ese gobierno en 2027. Soy opositor al Gobierno, soy radical, estoy afiliado al radicalismo. Creo que tiene que haber una opción centrista, pero la gente reacciona frente a la extrema derecha pensando en la extrema izquierda. Y entonces Myriam Bregman, que es una persona que yo respeto, pero con la cual no coincido, cuadruplica su intención de voto y su popularidad solamente como reacción a Milei. Entendamos una cosa: la solución para el problema creado por Milei no es Myriam Bregman. La solución para la extrema derecha no es la extrema izquierda. La solución es una política de centro. Yo creo que todavía falta un año. Milei se apresuró al iniciar la campaña electoral. Tenemos que esperar hasta que se forme una fuerza en la cual tienen que confluir el radicalismo, la Coalición Cívica, parte del PRO, parte del massismo, que también es parte del centro. Y esa coalición, pensémoslo, puede resultar competitiva. Esa es la esperanza que tengo: que en algún momento aparezca una coalición de centro competitiva que pueda formar gobierno en la Argentina. Yo no creo que estemos todavía en el apogeo de la extrema derecha. Creo que ha llegado a su pináculo y está empezando a descender. Tenemos los hechos visibles de los últimos 15 días. No solamente Bolsonaro perdió la elección, Bolsonaro hizo un papelón. No solamente Trump perdió la elección, Trump hizo un papelón. No solamente Peña no sigue siendo presidente de Paraguay, hizo un papelón. Y todo esto indica que podría haber un ocaso de la extrema derecha para volver a posiciones más sanas.

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Usted menciona el radicalismo, la Coalición Cívica, parte del PRO e inclusive menciona al massismo. Si uno se coloca en lo que fue Cambiemos en el año 2015 y en aquel primer viaje a Davos de Macri, cuando lleva a Sergio Massa, parecería confluir algo similar a aquello que fracasó en aquel momento. ¿Por qué cree que fracasó y por qué cree que puede volver a renacer?

En 2015, el radicalismo comete un tremendo error. Yo tengo respeto y afecto por la figura de Ernesto Sanz. No se equivocó totalmente en 2015, pero tengo que reprochárselo con dolor. En 2015 tuvimos la oportunidad de formar un Juntos por el Cambio con Massa adentro, disputando un espacio con Macri y tal vez ganándole en Gualeguaychú. Gualeguaychú fue el gran error de los radicales, donde el radicalismo le regaló el partido a Macri para las elecciones internas. Si hubiéramos ganado, no por un punto, sino por 15 puntos, el Gobierno hubiera sido fuerte y hubiera podido hacer todos esos cambios que Macri no se animó a hacer. Lo que tiene que hacer esa coalición, en la cual yo aspiro a ver al radicalismo junto con la Coalición Cívica y parte del PRO, es formular un mensaje claro. Estamos todos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero no hay un único equilibrio fiscal. Lo que nos quiere vender Milei son dos ideas: una es correcta y la otra no. Lo correcto es que tiene que haber equilibrio fiscal. ¿Qué quiere decir equilibrio fiscal? Que los recursos y los gastos tienen que estar en equilibrio; no se puede gastar más de lo que se recauda. La segunda idea es que la única forma de lograr el equilibrio fiscal es la forma que a él le gusta. Eso es falso. Podemos formar otro equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal se puede lograr con impuestos muy altos y, por lo tanto, un nivel de gastos también alto, que beneficie a la parte más desprotegida de la población, o con impuestos muy bajos y gastos muy bajos, lo cual privilegia al sector más aventajado de la sociedad. Esa es la idea de Milei. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero no estoy de acuerdo con ese equilibrio fiscal. Los radicales y la Coalición Cívica tenemos que proponer otro equilibrio fiscal, uno que tenga en cuenta que usted no puede bajar las retenciones al campo en el mismo momento en que dice que no tiene dinero para universidades y discapacitados. Yo respeto enormemente a la gente de campo. Creo que hace un enorme sacrificio y que en algún momento tenemos que ajustar las retenciones hacia abajo, pero no en un momento en que no hay dinero para las necesidades básicas. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir.

Martín, yo lo escucho y me viene una reflexión. A ver si usted la comparte. Claramente, usted dice: "Soy radical", pero usted no es gorila. Usted sonríe igual que Alfonsín. Competía con el peronismo, pero no era gorila. Uno de los problemas es que, en esa no aceptación de Massa, por ejemplo, en aquel acuerdo de Gualeguaychú, tiene que ver con que hubo un viraje en el radicalismo hacia el gorilismo, hacia el antiperonismo. Algo de la subjetividad del antiperonismo atravesó al radicalismo y, podríamos decir, al PRO y a otros integrantes de aquel Cambiemos.

Usted es un hombre inteligente y me descubrió, Jorge. Efectivamente, soy radical, pero no soy gorila y por eso no tengo problemas con Massa. Me molesta la gente que argumenta de esta manera: "Bueno, Milei, desde el punto de vista del lenguaje y del comportamiento social, es impresentable". Pero del otro lado, no, no es así. Hay algunos puntos del peronismo que nosotros debemos rescatar. El peronismo fue derrocado por las buenas razones en 1955, porque era una dictadura, pero no podemos olvidarnos de que en 1944 y 1945 trajo las leyes sociales a la Argentina y el radicalismo las aceptó en la Carta de Avellaneda, del año 1948. De manera que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que podemos perfectamente acordar con sectores sanos del peronismo. Estigmatizar a un partido político y utilizarlo como cuco para justificar al Gobierno no puede contar con mi apoyo. Ese es un recurso muy bajo, muy torpe y muy poco inteligente que está utilizando el Gobierno. Así, lo único que puede decir es que son mejores que los K. No es mucho. Yo estoy en contra de los K, pero los K no son todo el peronismo. Los K no son los gobernadores, los K no son Massa, son solamente una parte del peronismo que, por otro lado, está retirada. Así que veo un ocaso de la extrema derecha. También hay un ocaso de los K. No nos pueden asustar con eso.

Martín, una reflexión final. Se nos acaba el tiempo de un reportaje televisivo. Me gustaría que usted le transmitiera a nuestra audiencia algo así como el estado del arte de la ética y de la política argentina, las palabras que a usted le parezca que sean útiles.

La política no puede estar alejada de la ética porque la fortaleza de un político depende de una sola cosa: de sus principios. Si no tiene principios, no puede tener fuerza, no puede tener coraje. Por eso la política está unida a la ética. Déjeme poner tres ejemplos sin diluirlos con la cortesía ni con la hipocresía. Déjeme poner tres ejemplos claros. Alfonsín tenía principios y tenía coraje. Por eso pudo llevar a cabo el juicio a las Juntas. No buscaba votos, buscaba defender sus principios. Y acá tengo que reconocerlo, a pesar de que soy opositor y discrepo de él: Milei tiene principios. No son los principios que me gustan, son malos principios, los combato, pero los tiene. Por eso insiste, por eso tiene coraje y por eso dice: "Voy a seguir así hasta las elecciones". Es posible que pierda. Ojalá que pierda, pero reconozco que llega con sus principios. Y por eso Macri no pudo hacer reformas. Macri no tiene coraje porque no tiene principios. El coraje lo dan los principios, ajustarse a ellos y defenderlos. Eso es lo que da coraje. La ética es lo que sustenta a la política.

Martín, muchísimas gracias. Disfruté enormemente esta conversación. Espero que la audiencia también, de la misma manera que yo. Muy gentil y felicitaciones nuevamente por su brillante trayectoria. Muchas gracias.

Es un gusto, como siempre, Jorge. Es un periodista al cual, y no lo digo para adularlo, admiro muchísimo.

Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.



LMM