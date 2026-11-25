La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Flavio y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, en la causa que investiga el presunto financiamiento de Revolución Federal, una agrupación de ultraderecha que realizó movilizaciones, escraches y amenazas contra dirigentes kirchneristas. La investigación también examinó su posible vinculación con personas del entorno de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, condenados por el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Ahora, el expediente volverá a manos del juez de primera instancia para continuar con la investigación.

Dicha decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal y lleva las firmas de los jueces Pablo Yadarola, Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y María Victoria Talarico.

En su parte resolutiva, el tribunal dispuso: "REVOCAR los puntos dispositivos I y III de la resolución recurrida en cuanto decretó los sobreseimientos de Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo, DEBIENDO el Magistrado de la anterior instancia proceder según los considerandos".

| Crédito: X @LucianaBertoia

La agrupación ultraviolenta realizó movilizaciones y escraches contra dirigentes kirchneristas durante 2022 | Crédito: Archivo

La decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del 16 de septiembre de 2026, había favorecido a los tres hermanos del ministro, al dictar el sobreseimiento de Flavio, Rosana y Hugo. El magistrado descartó que los pagos realizados a Morel hubieran tenido como finalidad financiar las actividades de Revolución Federal.

Al fundamentar su decisión, consideró que los trabajos de carpintería efectivamente se habían realizado, que los muebles habían sido fabricados y que luego fueron trasladados a Neuquén. Las operaciones habían superado los $6 millones e incluían la fabricación de 144 mesas de luz y respaldos de cama, 48 banquetas y alrededor de 60 sillas para equipar un edificio de 60 departamentos destinado al alquiler de trabajadores de la industria petrolera.

De hecho, le restó peso al peritaje que había detectado diferencias de entre un 10% y un 20% entre los montos facturados y los valores de referencia, al señalar que esos cálculos no contemplaban, entre otros aspectos, los costos del traslado.

Martínez de Giorgi entendió que las pruebas reunidas no alcanzaban para establecer una vinculación entre la empresa familiar y el accionar de la agrupación. "No se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal", sostuvo en su resolución.

El referente de Revolución Federal recibió pagos de Caputo Hermanos | Crédito: Archivo

El juez también remarcó la falta de elementos que permitieran interpretar el vínculo comercial como una maniobra para encubrir aportes económicos al grupo. "No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales", agregó.

Para una economista, la salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía sería algo “inapropiado y muy irresponsable”

Revolución Federal y las conexiones con el atentado a Cristina Kirchner

El espacio nació en las redes sociales y empezó a ganar presencia en las calles durante 2022, con marchas, escraches y consignas agresivas contra dirigentes del Frente de Todos. La agrupación tenía entre sus principales referentes a Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes quedaron en el centro de una investigación judicial por las amenazas y las acciones impulsadas por el espacio contra el kirchnerismo.

Su nombre también apareció en la investigación por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, perpetrado el 1° de septiembre de 2022 frente a su departamento de Recoleta. Uno de los datos que llamó la atención fue que Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, había participado el 18 de agosto de ese año en una marcha organizada por Revolución Federal frente a la Casa Rosada, apenas 14 días antes del ataque.

A ese antecedente se sumó la presencia de Gastón Guerra y Leonardo Sosa en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de la entonces vicepresidenta, pocos días antes del atentado.

De todos modos, la Justicia no acreditó que Revolución Federal hubiera organizado o financiado el atentado, ni estableció una relación directa entre los hermanos Caputo y Sabag Montiel o Uliarte. De hecho, la investigación por el intento de magnicidio y la causa por el presunto financiamiento de la agrupación avanzaron por expedientes separados, pese al pedido de la querella de Cristina para que ambas líneas se investigaran en conjunto.

Fernando Sabag Montiel fue condenado por el intento de asesinato de Cristina Kirchner | Crédito: Archivo

Brenda Uliarte participó de una movilización de Revolución Federal | Crédito: Archivo

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado elevar a juicio oral a cinco integrantes de Revolución Federal, entre ellos Morel y Sosa, por las actividades y amenazas atribuidas al grupo.

MV