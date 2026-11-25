La economía argentina atraviesa una recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI). En este contexto, este medio se comunicó con la economista, Carolina Manucci, quien analizó los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el INDEC.

Carolina Manucci detalló que, aunque agosto y septiembre registraron variaciones mensuales positivas, esos resultados no alcanzaron para compensar las caídas anteriores. “Vos tuviste un julio con una caída de 2,5, agosto un repunte de 0,4 y septiembre con un repunte de 1,1 si lo medís mensualmente respecto a la anterior”, explicó.

Los vaivenes de la economía durante el 2026

Sin embargo, remarcó que el resultado interanual de septiembre fue negativo: “Pero a ver, por más que estos dos meses dio algo positivo, no alcanzan a compensar las caídas anteriores”. La caída interanual fue del 1,2% y diez de los quince sectores relevados registraron retrocesos.

Manucci identificó varios indicadores que reflejan el deterioro de la economía. “Por un lado tenés la caída del consumo, de lo que sabemos supermercados 3,5, mayoristas 3,6 en cuanto a lo que es referencia agosto”, señaló. Sobre la actividad industrial, agregó: “La industria sigue retrocediendo, tenemos septiembre interanual una caída de 1,8”.

A ese panorama sumó el deterioro de los salarios reales y la contracción de la inversión. La formación bruta de capital fijo cayó 0,8% trimestral y 11,1% interanual durante el segundo trimestre. “Sin inversión productiva sostenida es difícil, te diría prácticamente imposible, generar capacidad industrial, empleo o crecimiento a futuro”, sostuvo.

La confirmación de la recesión y nuevas determinaciones en el Ministerio de Economía

Para la economista, los datos confirman un escenario que venía anticipándose desde hacía meses. “Son indicadores muy fuertes que están marcando realmente una recesión muy profunda y lo veníamos diciendo hace muchos meses que esto se veía venir y el Gobierno no tomaba medidas al respecto”, afirmó.

Frente a la posibilidad de un cambio en el Ministerio de Economía, consideró que la salida del ministro Caputo no sería una respuesta adecuada. “Lo cual me parece inapropiado y muy irresponsable”, dijo sobre esa alternativa.