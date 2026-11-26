El diputado Miguel Ángel Pichetto pidió este jueves interpelar al canciller Pablo Quirno por la crisis diplomática con Brasil y lo calificó como "el peor canciller de la historia". Fue al comienzo de la sesión especial en Diputados para tratar el Presupuesto 2027. Allí, el legislador de Encuentro Federal cuestionó los dichos de Quirno sobre las elecciones brasileñas, que provocaron que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no invitara a Javier Milei a su asunción y confirmara que su embajador no volverá al país.

Para tratar el pedido en el momento, Pichetto necesitaba que lo apoyaran tres cuartos de los diputados presentes. La moción obtuvo 130 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, pero no alcanzó los 184 votos que necesitaba. "Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil", había advertido el diputado.

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Los dichos de Pichetto

"No podemos dejar de analizar la crisis que tenemos con la República hermana de Brasil, que impacta de lleno en el Mercosur", planteó Pichetto al tomar la palabra. En ese marco, calificó a Quirno como un "personaje mediocre, limitado" y cuestionó sus apariciones en televisión. "Asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías de un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y por Trump, que va a convocar a Lula a una bilateral que nuestro Presidente nunca tuvo", afirmó.

Después, formalizó el pedido. "Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, para que no asista a programas televisivos a decir tonterías", sostuvo.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, le respondió que, según el reglamento, no podía avanzar porque no había un proyecto presentado. "Preséntelo por mesa de entrada", le indicó. Pichetto insistió: "Estoy pidiendo una interpelación, que la Cámara vote si interpela a este canciller mediocre, el peor de la Argentina, que profundizó la ruptura con Brasil". Finalmente, el pedido fue sometido a votación.

En la misma sesión, el diputado santafesino de Provincias Unidas Esteban Paulón también apuntó contra Quirno, a quien definió como "el peor de la historia", por las posturas del Gobierno en los organismos internacionales.

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Qué dijo Quirno y cómo respondió Brasil

La tensión se desató por las declaraciones del canciller en el programa La noche de Mirtha, donde puso en duda el proceso electoral brasileño. "Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación", sostuvo. Y agregó: "El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera".

Tras esas palabras, el gobierno de Lula acusó al canciller de mentir sobre distintos episodios de la relación bilateral. Además, decidió no invitar a Milei a su asunción, prevista para el 5 de enero, y confirmó que el embajador Julio Bitelli, que no ejerce sus funciones en la Argentina desde julio, no volverá a Buenos Aires.

Este jueves, Quirno buscó bajar el tono en una entrevista radial. "Nadie está poniendo en duda resultados", aseguró. Sin embargo, volvió a cuestionar algunos aspectos de la elección, como la orden de detención contra el excandidato Flávio Bolsonaro tras los comicios, y sostuvo que hubo situaciones que, a su criterio, no fueron suficientemente prolijas.

IC / JMV