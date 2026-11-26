El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el esquema económico actual es “sustentable en el tiempo”, remarcando que Argentina logró pasar de importar a exportar energía, lo que, afirmó, sirve para producir más dólares, sumar previsibilidad y atraer inversores

En declaraciones vespertinas a C5N que reprodujo La Nación, el funcionario agregó que la recuperación de los sueldos debe conseguirse con mejoras en la productividad.

Finalmente, el ministro de Economía de Javier Milei negó que vaya a renunciar por el aumento del riesgo país y la recesión técnica que sufre Argentina. “Mientras el Presidente quiera, hay Caputo para rato”, afirmó.

Luis Caputo | Crédito: Captura Web

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Luis Caputo aseguró este miércoles, en declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA) que, “si hay un país que no puede darse lujos, es la Argentina. Porque tiene una historia que la condena”.

Y agregó que los programas de estabilización en países como Chile o Uruguay llevaron “10, 15 y 20 años” en rendir frutos, mientras que “acá pasaron escasamente 3. Y los resultados han sido asombrosos. Normalmente, en los programas de estabilización, la economía cae. Pero acá se redujo la pobreza, subió el nivel de empleo, subieron los salarios y las jubilaciones”.

Luis Caputo | Crédito: Captura Web

Para luego sumar que “hemos tenido crecimiento económico. Esto es muy fuerte porque Argentina no crecía desde 2011. Ni que hablar en términos per cápita. Este es el primer mandato en los últimos 16 años que crece también en términos per cápita y, además, que ordena la economía”.

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Según Caputo, “el camino es este. La velocidad de la recuperación la vamos a dar los argentinos. Argentina es un país rico y tenemos todo para crecer rápidamente. Ahora, si nos vamos a enganchar con si vienen los kuka, el dólar o Kicillof, vamos a tardar más”.

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Para el ministro, “están dadas todas las condiciones. Nunca entramos en un año electoral a nivel macroeconómico como estamos entrando: equilibrio fiscal y monetario; un programa financiero totalmente despejado; y un superávit comercial de USD 30.000 millones que destruye el concepto de la famosa restricción externa del kirchnerismo de que no había dólares”.