Se lo veía eufórico al ministro de Economía en la noche del jueves durante su exposición en el 13mo Congreso de Economía Regional de Corrientes. No era para menos: La Cámara de Diputados había dado media sanción al proyecto de Ley de Reforma de la carta Orgánica del banco Central y el Senado había hecho lo propio –la media sanción– al proyecto de Ley de suspensión de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El panorama de un buen jueves para el gobierno se completó con la ausencia del índice del riesgo país debido al feriado en los Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. Eso ayudó también para que se verificara una leve baja del dólar. Fue una semana profusa en declaraciones y apariciones públicas del ministro que, además, se vio envuelto en una serie de rumores que circularon en algunos ámbitos y esferas de la rosca política que hablaban de su renuncia y hasta de su eventual sucesor, el actual canciller Pablo Quirno. En realidad, lo que hay que decir es que, más allá de la falacia, una eventual salida de Caputo no cambiaría nada porque el verdadero ministro de Economía de este gobierno es el mismísimo Milei. A tal punto lo es que son muchas las voces internas del gobierno que coinciden en señalar que Luis Caputo ha intentado más de una vez alguna modificación y flexibilización del programa económico, habiéndose encontrado con una férrea negativa por parte del Presidente. Caputo es uno de los funcionarios que más trabaja junto a Milei. Una salida repentina suya, golpearía de manera directa al primer mandatario.

El tema electoral habrá de ser un factor de creciente impacto en la economía en los próximos 12 meses. A esta altura del año que viene, habrá un nuevo presidente Y lo que se verifica hoy en día es la incertidumbre sobre las posibilidades de Milei de ser reelecto. Cuando el ministro Caputo sale a expresar con tono soberbio que la reelección de Milei es un hecho, el efecto que produce es exactamente el opuesto a lo que piensa. Es decir, en vez de generar seguridad, crea inseguridad. Caputo y su equipo han entrado en la variante de querer contradecir la realidad con tecnicismos que, en verdad, nadie entiende. Ya lo hicieren otros en el pasado y no les funcionó. Caundo Nicolás Dujovne se desempeñó como ministro de Economía, llenaba sus exposiciones con tecnicismos que dibujaban una situación que parecía bajo control y bien orientada. La respuesta a ese espejismo fue la catastrófica derrota que Mauricio Macri sufrió en las PASO del 11 de agosto de 2019 en la que perdió frente a Alberto Fernández por 15 puntos (47.34% contra 32.26%). Siempre hay cosas que aprender de la historia.

La problemática del bolsillo de la mayoría de la gente – sobre la cual el ministro habla poco – se ha ubicado en el centro de la escena de la discrepancia y la disputa con Patricia Bullrich. La senadora viene hablando claramente acerca de esto, hecho que les genera una creciente molestia a los Milei y a Luis Caputo. Es una molestia que incomoda porque no hay forma de rebatir la descripción que ella hace de la realidad de un número creciente de la población. “Yo no soy vertical, no me gusta el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada”, dijo Bullrich, que, a su vez, volvió a reclamarle al gobierno que les saque “las piedras de la mochila a las Pymes y a las industrias” y le advirtió al oficialismo que se equivoca si piensa que por el mero hecho de la eliminación de las PASO el peronismo no va a ser capaz de unirse. Bullrich camina la calle desde hace años y tiene una sensibilidad política mayor respecto a lo que le ocurre a la población. No por pura bondad; por experiencia. Luego de la votación en el senado, recibió sutilmente por parte de Diego Santilli una suerte de repeoche público por haber puesto en duda el número de legisladores que apoyaría la iniciativa. El ministro es un hábil declarante que tuvo el tino de incluirla en el trabajo realizado para alcanzar la media sanción cuando, en realidad, su intención era otra. La jefa del bloque tomó nota.



En el peronismo el principal obstáculo para la unidad lo representan Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. El encono hacia Axel Kicillof es ya visceral. El porqué de tal actitud se entiende fácilmente: si el gobernador de la provincia de Buenos Aires ganase las elecciones presidenciales, el poder de CFK se vería definitivamente eclipsado. Una de las cosas más significativas de la ex – presidenta es no haber dejado sucesores. Ella pensó que ese roll era para su hijo. Su egoísmo y su afán por ser el centro de todo y de todos –conducta típica del síndrome de Hubris– dejó al justicialismo al garete. Más allá de la desmentida de una supuesta frase suya referida a Kicillof, los sentimientos de CFK hacia su exdelfín no son de cariño precisamente. La falta de formación de cuadros políticos capaces de sostener una línea de mando ha sido una constante en los últimos años de la dirigencia política. A Mauricio Macri, le ocurrió algo similar y su disputa con Larreta años atrás no ayudó a fortalecer el espacio.

La Argentina pendular es un fenómeno que afecta al país desde hace tiempo y-gravemente- desde los últimos 20 años. Sin un consenso mínimo sobre politicas públicas básicas -que trasciendan los colores partidarios- será muy difícil que la Argentina se ponga de pie.