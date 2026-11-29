En la Argentina, la mayoría de los políticos y de los medios hablan de la economía como si fuera lo único que explica la política. En el otro extremo, el reino de Bután mide desde hace décadas el desarrollo de su sociedad con el Índice de Felicidad Nacional Bruta, al que antepone al Producto Interno Bruto. Es un pequeño país situado en el Himalaya, con un solo aeropuerto internacional y de difícil acceso para personas de otras culturas, porque restringe la llegada de turistas. Tecnológicamente, podría decirse que es un país atrasado, bastante inmune a las influencias culturales de Occidente. No hay una sociedad de consumo en la que la mayoría de la población pugne por conseguir bienes.

Esta experiencia inspiró el World Happiness Report, que publican cada año la Universidad de Oxford y Gallup con el respaldo de Naciones Unidas. El estudio combina varios indicadores para elaborar una lista en la que los países aparecen ordenados según el grado de felicidad con que vive su población. Es interesante señalar que los más felices no son los países más grandes ni los que tienen mayores fuerzas armadas, y que los que viven conflictos violentos son los más infelices del mundo. Como es habitual, encabezan la lista los nórdicos: Finlandia, Islandia, Dinamarca. En el cuarto lugar aparece un país latinoamericano, Costa Rica, que logra esta calificación por su estabilidad institucional, la calidad de vida y la fortaleza de sus lazos sociales.

El reino de Bután mide el desarrollo de su sociedad con el Índice de Felicidad Nacional Bruta, al que antepone al Producto Interno Bruto.

Esta metodología mide la percepción que tiene la gente de la corrupción en las instituciones públicas y privadas, la generosidad de los miembros de la sociedad, la libertad para tomar decisiones vitales, la esperanza de vida saludable, el apoyo social entre los individuos y el PBI per cápita, que es el único elemento económico que se toma en cuenta. Mientras en nuestro país todos hablan de economía, este índice analiza si las personas se sienten bien o mal a partir de variables que van más allá de las frías cifras de la macroeconomía.

La pregunta de fondo es: ¿para qué está el Estado y qué valores debemos fomentar en la sociedad civil para ser más felices? Necesitamos seguridad, educación, salud y una convivencia libre y pacífica, entre otros elementos que propician la felicidad de la población. La economía es una de las herramientas para conseguir estas metas, pero no la única. No es lógico que el fin del Estado sea solo poner en orden los números fiscales, sin que importe lo que vive y siente la población. Las elecciones presidenciales de 2027 no serán un plebiscito en el que la gente diga si cree o no que la inflación está bajando o que el dólar se mantiene estable. La mayoría quiere vivir mejor, ser feliz, y si para eso son necesarias determinadas medidas económicas, las soporta.

El triunfo de Milei hace tres años no se debió solo a que prometía la dolarización y ofrecía dinamitar el Banco Central. Milei es uno de los dirigentes de lo que se ha dado en llamar neopopulismo y, por eso, era empático con la gente y comunicaba esperanza. Más allá de sus ataques, más bien abstractos, contra la casta, prometía que la libertad avanzaba y que podía construirse una sociedad mejor que la que había. Esa empatía de campaña fue reemplazada por la prédica de principios económicos y éticos que no mueven el corazón de la gente.

Es un pequeño país situado en el Himalaya, con un solo aeropuerto internacional y de difícil acceso para personas de otras culturas.



Hace dos meses estábamos dedicados a promover nuestro libro ¿Qué diablos nos pasó? De la fogata tribal a la inteligencia artificial cuando, desventuradamente, sufrimos un accidente cerebrovascular que nos llevó a recurrir a la medicina del país, que en términos regionales está bien desarrollada. Para recuperarnos fuimos a Fleni, una fundación especializada en enfermedades neurológicas. Además de ser uno de los institutos más prestigiosos de América Latina, es un modelo de encuentro entre familias empresarias y científicos para llevar bienestar a la sociedad. Sus enormes instalaciones fueron posibles gracias a la colaboración de empresarios altruistas que financian buena parte de su obra. Al conocerla por dentro, constatamos que en Fleni hay un sentido de los valores que puede inspirar al país. Es una institución médica que también hace investigación científica y se mantiene en la punta tecnológica de su disciplina. Une los esfuerzos de la empresa privada y del conocimiento para resolver problemas de la gente, algo parecido a lo que hacen las empresas tecnológicas de Estados Unidos y China en esta época de revolución tecnológica.

En Fleni se sienten la generosidad y la empatía de médicos, terapistas, enfermeras y de todo el personal, y también de los pacientes entre sí. Ojalá, en vez de plantear una pelea generalizada entre todos los argentinos, podamos tomar el modelo de esta fundación para reproducirlo en distintas áreas de nuestra sociedad.

*Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.