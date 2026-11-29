Los resentidos por mi lucha tergiversan mi anticonformismo llamándolo oportunismo”. La frase pertenece a Patricia Bullrich y está incluida en Memorias de la acción. Conversaciones con Albino Gómez, la autobiografía que la senadora publicó en 2003, cuando intentaba reconstruir su carrera política tras el fracaso de la Alianza, el desplome del gobierno de Fernando de la Rúa y la crisis del 2001. La entonces candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se defendía de quienes interpretaban sus sucesivas mutaciones ideológicas y partidarias –curiosamente por lo mismo que ahora la critican– como una expresión de su vocación de poder. Más de dos décadas después, aquella definición autobiográfica ha adquirido por estas horas una renovada significación política.

Pocos dirigentes argentinos han protagonizado tantas transformaciones políticas como Bullrich. Nacida en el seno de una familia de tradición conservadora, comenzó a militar en la Juventud Peronista a los 16 años, participó de la guerrilla armada de Montoneros y luego se exilió durante la última dictadura militar. Más tarde regresó a la Argentina y se incorporó al peronismo renovador. Fue diputada nacional durante la presidencia de Carlos Menem, pero después se distanció del menemismo y transitó por Nueva Dirigencia, el espacio político de Gustavo Béliz. Hasta que cruzó de vereda y se incorporó a la Alianza, en cuyo gobierno se desempeñó como ministra de Trabajo y, posteriormente, de Seguridad Social.

Luego fundó Unión por Todos, se asoció políticamente con Elisa Carrió, se incorporó al PRO y llegó a ser ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Incluso fue presidenta del partido fundado por el expresidente pero, tras ser derrotada como candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, se convirtió en ministra de Seguridad de Javier Milei y, finalmente, en jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Relato libertario: cuando la realidad no encaja

Se trata, hay que decirlo, de una dilatada trayectoria que algunos definen como zigzagueante. Aunque Bullrich prefiere remarcar tantos pasos sobre una positiva constante: su rebeldía.

¿Por qué recordar el sinuoso camino de Bullrich en estas décadas? Porque aquella capacidad de adaptación a las sucesivas mutuaciones del sistema político permite dimensionar la escena que protagonizaron el jueves Bullrich y José Mayans en el Senado. El jefe de la bancada peronista ensayó una interpretación sobre las razones que motivaron al Gobierno a suspender las PASO: impedir que la senadora pueda disputar una candidatura presidencial por dentro del oficialismo. “¿Patricia mide bien? Afuera”, ironizó el formoseño. Bullrich, lejos de incomodarse, se rio. A los hermanos Milei la metáfora no les causó tanta gracia.

Pero no pudieron quejarse. Porque la paradoja es que fue la propia Bullrich quien consiguió articular la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar una reforma electoral que representó un verdadero triunfo para el Gobierno. Y lo hizo con una contundencia que ni siquiera los más optimistas funcionarios habían anticipado: consiguió 43 votos, seis más de los que necesitaba para que el proyecto obtuviera media sanción. La incorporación de Ficha Limpia, las modificaciones al proyecto original y las concesiones a los bloques opositores permitieron construir una mayoría que excedió las fronteras del oficialismo. Punto para Patricia.

La Casa Rosada necesitaba ofrecer una fortaleza política que contribuyera a morigerar la creciente incertidumbre de una pésima semana económica. Porque mientras Bullrich conseguía ampliar el número de voluntades dispuestas a acompañar al oficialismo en el Senado, Luis Caputo debía explicarles a los inversores cómo hará la Argentina para afrontar vencimientos de deuda por US$ 4.378 millones en enero. El riesgo país, pese al triunfo parlamentario, continuaba por encima de los mil puntos y la cotización del dólar volvió a causar preocupaciones en el oficialismo.

¿Por qué es pertinente contraponer los resultados de Bullrich con los de Caputo? Porque es la propia jefa de la bancada libertaria quien ha comenzado a explicitar las limitaciones políticas del programa económico. En una entrevista con Bloomberg cuestionó esta semana que la recuperación de los ingresos de los argentinos debiera esperar hasta 2028. “Hay una elección en el medio”, recordó. Y el viernes volvió a reclamar medidas que permitan aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas y de la industria. No cuestionó los fundamentos del programa económico, pero sí la temporalidad de sus resultados: los tiempos que administra Caputo no necesariamente coinciden con los tiempos que debe administrar la política.

Mientras el ministro de Economía atribuye buena parte de las dificultades de su gestión a la incertidumbre electoral, Bullrich introduce una interpretación inversa del fenómeno: son los resultados de la política económica los que contribuyen a incrementar la incertidumbre electoral. La distinción no es menor. Porque si el problema es político, la responsabilidad de resolverlo excede a Caputo. Pero si el problema es económico, como advierte Bullrich, no habrá reforma electoral capaz de neutralizar por sí sola las consecuencias políticas de una economía que no crece.

Cuestionar, sin romper

La incomodidad que generan las intervenciones de Bullrich en el entorno presidencial reside, precisamente, en que sus diferenciaciones discursivas no han estado acompañadas de una ruptura política. La senadora cuestiona aspectos de la gestión económica y, simultáneamente, consigue los votos que necesita Milei. ¿Cómo disciplinar a una dirigente cuya autonomía política constituye uno de los recursos con los que cuenta el Gobierno para administrar sus dificultades? En el entorno de Karina Milei admiten que, en breve, deberán discutir el lugar que ocupará Bullrich dentro del oficialismo. La señorita Milei enfrenta así una paradoja: necesita de la dirigente díscola para construir el poder político de su hermano, pero sabe que esa misma alquimia incrementa el poder de Patricia.

Quizá sea necesario volver a leer Memorias de la acción. Cuando Bullrich reivindicó su insatisfacción política para defenderse de quienes la acusaban de ser tan cambiante, dejó formulada una definición que permite interpretar buena parte de su trayectoria posterior: su pertenencia a una organización partidaria nunca implicó la renuncia definitiva a su autonomía. Mayans no hizo más que recordarles a los hermanos Milei esa particularidad biográfica. Y Patricia se rio.