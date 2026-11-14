Cheté Cavagliatto regresa a Ciudad de las Artes con "Spinoza, la herejía sin fin"

El próximo jueves 19 de noviembre a las 21, el telón de la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes se abrirá para recibir a Cheté Cavagliatto. Con “Spinoza, la herejía sin fin”, la directora cierra el recorrido escénico de una propuesta que indaga en la excomunión del filósofo Baruch Spinoza de la Sinagoga de Ámsterdam en 1656, antes siquiera de que publicara sus libros.

Basada en “El susurro del marrano (Spinoza en teatro)”, de Diego Tatián y Jorge Eines, la pieza reconstruye el herem —las maldiciones rituales de expulsión— para poner en escena a un joven Spinoza frente a figuras que encarnan la religión, las artes y las identidades colectivas. De este modo, el relato histórico funciona como punto de partida para interpelar el presente.

El regreso a un escenario significativo

Esta función marca la despedida del montaje completo, dado que las dimensiones técnicas que exige la puesta —como la altura y la parrilla escénica— dificultan su traslado a salas independientes.

Si bien el elenco realizó un extenso recorrido por espacios de la capital y del interior provincial bajo el formato de teatro leído —pasando por el Centro de Arte Contemporáneo, la Editorial Bardos, Alta Gracia y Villa General Belgrano—, esta será la última oportunidad para ver el despliegue visual en Córdoba.

Pero además, la sala tiene un peso simbólico para Cavagliatto. La última vez que dirigió en esa misma sala fue en 2019 con “El golpe de los remos”, una adaptación de un cuento chino reescrito por Marguerite Yourcenar que nació en el ámbito del CEPRAM contra el maltrato hacia las personas mayores. “Volver a hacer una obra ahí me da mucho orgullo y alegría”, señala la directora respecto a su retorno al espacio ubicado en Avenida Ricchieri 1955.

Claroscuros de época e intolerancia actual

¿Por qué ir a ver esta obra? Cavagliatto apunta directamente a la vigencia temática del texto. “Elegimos hacer esta obra por el tema de la intolerancia y la falta de empatía. La obra muestra una época tremenda donde no había respeto por el pensamiento del otro, y hoy estamos viviendo situaciones similares a nivel mundial, no solo en la Argentina”, explica.

La propuesta estética acompaña esa densidad conceptual mediante una iluminación inspirada en las pinturas de Rembrandt. El trabajo sobre los claroscuros busca recrear la atmósfera sombría del siglo XVII y funciona como una estampa de época que potencia la actuación de Andrés Malakkián (Baruch Spinoza), Hernán Sevilla (Rabino Morteira), Marcelo Arbach (Relator) y Raúl Venturini (El Músico).

El silencio antes del aplauso

A lo largo de las presentaciones tanto en el Teatro Real como en los ciclos de lectura, el equipo artístico detectó un patrón particular en la recepción de los espectadores. Lejos de la ovación inmediata, el cierre de cada encuentro suele estar marcado por una pausa colectiva. “Termina la obra y primero se produce un gran silencio, que dice mucho más que los aplausos que vienen después”, detalla Cavagliatto. Asimismo, destaca que ese clima se repite incluso en las lecturas despojadas de escenografía, donde la posterior instancia de conversatorio permite debatir con grupos de cincuenta o sesenta personas sobre el rumbo de la humanidad y las contradicciones sociales actuales.

Esta última función con puesta completa será el jueves 19 de noviembre a las 21 en la sala ubicada en Av. Ricchieri 1955. Las entradas generales tienen un valor de $25.000, mientras que para estudiantes el costo es de $22.000, y se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma Autoentrada.