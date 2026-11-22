Toda nutria tiene un derecho intrínseco: constituir al gran animal simbólico. Las gigantes más, esas representan la parte mítica del ser argentino, son como el lenguaje en finas tiras cortadas a cuchillo del aire espeso en un local de remisería en el Gran La Plata. Tres de la mañana y nadie de los concurrentes sabe bien por qué el narrador interrumpe el delirio filo-sofista. O sí. Hay un gran poeta en el ambiente, el sabio loco de Arlt, conductor de la Underwood tartamuda. Tecla va, tecla viene, los hermanos Piña ejercen cierta práctica efectiva de la crítica cuando el carnaval distrae el tráfico de caballos pura sangre. Animal noble la nutria, feroz, mítica.

Pero hay un candidato, un viaje, un ritual de cierto movimiento superior a todo espacio político; peronismo, filo fascismo clerical, radical-mismo de churrete, llámese como corresponda. Si hay síntesis, fisgonea el sustrato ocultista cánido actual (acaso en un local de locos copitos neo nazis). Porque habiendo una mujer con aspiraciones literarias puede ser Esa Velita, deformación de santa Elbita. Acá el juego hace tundra, lluvia, viento y abandono. Magallanes comienza con esos trazos de lengua de tablón hacia la carnada social del trabajo precario, marginal, que no pregunta ni acepta explicaciones. Chan-ga, fin del tango universal que el hoy ni recuerda. Eso es la literatura política argentina; eso es, también, la falla de otra inmensidad, la del juguete malicioso.

Y aquí es donde La nutria se pone a recitar un decálogo loco del poder (como si el poder no fuera otra cosa que un decálogo de locuras). O, por elevación y rebote en casualidades, en construir una posibilidad de candidato para que -a imagen y semejanza de la imprevista nutria social- todos se salven, incluyendo al elegido. Dos situaciones definen la acción: el candidato ni por asomo saca algo del bolsillo (siempre otro paga la cuenta) a la vez que exige una fidelidad cuasi fanática, de tablón en clásico. Entre el chantismo estafador piramidal y el misticismo poético a la carta, este Menem antes de la segunda cocción encarna algo más, acaso la cristalización de un movimiento superior donde el apocalipsis sería el silencio de quien narra, o la omisión de la lectura.

Mario Bellatin, Alberto Laiseca, César Aira, Carlos Ríos, Ariel Luppino y Hebe Uhart, aportan sus fragmentos de pura nutria. ¿Contexto literario? El sí y el no, esta novela va por el masomenos, porque su lengua dice que es así pero no tanto. Hay que desconfiar del buen relato, de la estructura que no interrumpe cierta lógica que el lector construye por comodidad. Como un relámpago cae aquí la cita de esa última memoria: la nutria es un animal del crepúsculo, acuñada por Carlos Busqued que de intensidad mediterránea supo construir un gran desierto en rebeldía. Y, también, resuenan los paraguayos de Luppino, esos mismos que mandaron a Mitre a dormir la siesta o traducir la Divina Comedia. Ah, también resuena el drama, esta miseria generalizada que es congoja, también indigna.

La nutria

Autor: Francisco Magallanes

Género: novela

Otras obras del autor: El Palomar; Los impuntuales

Editorial: Club Hem, $ 33.000