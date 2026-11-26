Hay canciones que se incorporan a la vida cotidiana hasta volverse parte de una historia compartida. Se cantan en casa, aparecen en una reunión familiar, acompañan un viaje o se convierten en una forma de celebrar los pequeños momentos. De esa intimidad, construida a lo largo de varios años, nació Como en casa, el nuevo álbum de Franco Luciani y Victoria Birchner, grabado junto al guitarrista Hernán Reinaudo. El trabajo reúne un repertorio de música argentina que ambos fueron compartiendo en su vida en común y que, después de pasar por los escenarios durante aproximadamente un año, decidieron llevar al estudio.

El disco propone un encuentro entre dos universos musicales complementarios, con un formato despojado que alterna solos, dúos, intervenciones instrumentales y espacios para la improvisación. La grabación se realizó en el estudio Los Elefantes, de Lito Vitale, en tomas completas y en vivo, una modalidad que buscó preservar la espontaneidad y el carácter genuino de las interpretaciones.

El repertorio combina clásicos del cancionero popular con obras más recientes y composiciones inéditas. Entre las primeras aparecen Como pájaros en el aire, junto a Lito Vitale, y Todos los días un poco, junto a León Gieco, elegido como primer adelanto del álbum. También se incluye Gajito i luna y dos canciones con música de Luciani: Mi copla enredadera, sobre una poesía de Raimundo Rosales, y Tierrita, con letra de Néstor Elías. El resultado es un recorrido por distintos ritmos del folklore argentino, atravesado por la sensibilidad interpretativa de ambos músicos.

Para Luciani, el proyecto tiene un significado que excede lo estrictamente musical. «Queremos compartir y ofrendar esta experiencia de una manera totalmente explícita: compartir estas canciones en familia, en casa, cantadas, con la armónica y la guitarra, y nuestro hijo con sus juguetes al lado nuestro, en un formato simple pero, precisamente por eso, íntimo y genuino», explica. Y agrega que el álbum nació de momentos familiares, pero también de colaboraciones musicales que se fueron sucediendo durante años hasta encontrar una forma definitiva en los conciertos compartidos.

«Es un álbum de un significado muy especial para mí, porque corresponde a un momento particular de nuestras vidas. Nosotros, desde la música, queremos hacer una fotografía indeleble, no solo para guardárnosla nosotros, sino para compartirla, porque está hecha con amor y con el corazón», señala el armoniquista.

Birchner también reconoce en el disco una suerte de retrato sonoro de una historia que se fue construyendo canción a canción. La llegada de Arandú, el hijo de la pareja, fue uno de los momentos que los impulsó a reunir ese repertorio y llevarlo por primera vez a un concierto completo. «De tanto amar y disfrutar de estas canciones, luego de la llegada de nuestro hijo, pensamos en juntar toda esta música y hacer por primera vez un concierto entero juntos», cuenta. Después de un año de presentaciones, decidieron registrar ese encuentro. «En lo personal, siento que este álbum definitivamente nos representa: en el repertorio se puede descubrir mucho de nosotros. En lo profesional, este disco para mí es un sueño. Compartir la música con Franco es un regalo maravilloso».

El recorrido de Luciani le otorga al proyecto una dimensión particular. Instrumentista, compositor, cantante y considerado uno de los grandes intérpretes de armónica de la actualidad, construyó una trayectoria reconocida tanto en la Argentina como en el exterior. Ganador en tres oportunidades del Premio Gardel (2015, 2018 y 2021), obtuvo las distinciones Revelación y Consagración del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y recibió en dos ocasiones el Diploma al Mérito Konex como instrumentista destacado. También fue nominado a los Latin Grammy en 2022 y 2024, y forma parte de un álbum dedicado a Astor Piazzolla nominado al Grammy estadounidense 2026.

A lo largo de su carrera compartió escenarios y grabaciones con figuras de la música argentina e internacional como Mercedes Sosa, Egberto Gismonti, Omara Portuondo, Lila Downs, Eva Ayllón, Pedro Aznar, Fito Páez y Jairo, entre muchos otros. Sus giras lo llevaron por Europa, Asia, Australia y América, consolidando un lenguaje musical que cruza el folklore con otros géneros y tradiciones.

Por su parte, Victoria Birchner es una de las voces destacadas de las nuevas generaciones de la canción latinoamericana. Con cuatro discos editados, ha desarrollado un camino propio en el que conviven la música popular argentina y los repertorios latinoamericanos. En 2024 compartió con Luciani la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde interpretaron el Himno Nacional Argentino. También protagonizó el ciclo Miércoles de Victoria, que entre 2024 y 2026 reunió a artistas como Sandra Mihanovich, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Maggie Cullen, Juan Falú, Yamila Cafrune y Lito Vitale.

En sus grabaciones participaron referentes de distintas generaciones y procedencias, entre ellos Jorge Fandermole, Cecilia Todd, Teresa Parodi, Lula Bertoldi, Sandra Mihanovich y Marta Gómez. Su recorrido incluye presentaciones en Italia, España y Suecia, además de escenarios fundamentales del folklore argentino, como Cosquín y la Fiesta Nacional del Chamamé.

Con Como en casa, Luciani y Birchner ponen en primer plano una dimensión menos habitual de sus trayectorias: la posibilidad de compartir la música desde la cercanía, sin artificios y con la confianza que nace de una historia en común. Un repertorio que funciona al mismo tiempo como celebración del cancionero argentino y como memoria afectiva de una familia.

El álbum tendrá su primera presentación en vivo el sábado 28 de noviembre, a las 21, en Plataforma Lavardén (Sarmiento 1201, Rosario), en un concierto con entrada libre y gratuita, producido por el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Luego, el sábado 5 de diciembre, a las 21, llegará al Teatro Margarita Xirgu (Chacabuco 875, Ciudad de Buenos Aires). Las entradas para esta segunda función se encuentran disponibles a través de Passline y en la boletería del teatro.