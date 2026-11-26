Ex coordinador general del Consejo de Televisión Digital Terrestre en Argentina, legislador provincial entre 1987 y 1995 y diputado nacional entre 2003 y 2007

La palabra “pasado” concentra diferentes negatividades. Funciona como un significante polisémico tanto para quienes están decididos a votar contra el peronismo como para aquellos que todavía dudan. Y, sin embargo, existe una porción de la sociedad que desearía regresar a un pasado que recuerda mejor. Todo depende de cuál: el de Alberto Fernández, el de Cristina Kirchner o el de Néstor Kirchner", escribió Jorge Fontevecchia.

Pasado

Atinada reflexión del creador de Perfil, y de cuya respuesta sobre qué pasado elegir, puede derivar un resultado electoral favorable o negativo.

A mi juicio, añorar el "pasado" de Néstor Kirchner como presidente, lejos de negatividades, nos trae (datos y cifras claras en mano) el recuerdo de días luminosos, alegres y positivos en la cotidianeidad social y económica.

Días, en aquellos años 2003/2007, donde cierta calma comenzaba a habitar en la hasta entonces despiadada realidad arrastrada desde las crisis de comienzo del siglo.

Es bueno el disparador de Fontevecchia como parte del debate político nacional y apreciar cómo porciones distintas de nuestra comunidad valoran en forma diferente las etapas pasadas y también puede ser útil para no dejar en el único valor de los negativo, a la palabra “pasado” y en algunos casos retomar aquella frase del consagrado poeta español Jorge Manrique cuando en Coplas por la muerte de su padre deja para siempre la frase sobre “que todo tiempo pasado fue mejor” dando a entender que la memoria y el contexto van transformando nuestra percepción del tiempo.

Seguramente no “todo tiempo pasado fue mejor” pero veamos ese período del 2003/07 en un marco de concretas realizaciones, y desde allí avancemos en la discusión sobre memorias, amnesias, olvidos y recuerdos de la sociedad argentina.

Sólo mencionaré algunos ítems que hicieron a la gestión de aquel gobierno de Néstor Kirchner.

•Crecimiento en la economía donde existió superávit fiscal primario y hubo tasas anuales de aumento del PBI que rondaron el 9% y también hubo superávit comercial. Todo enmarcado por una enorme recuperación de la actividad interna y políticas públicas acordes.

•En el campo de la ciencia, la tecnología y la salud tuvimos el Programa Raíces que repatrió científicos e investigadores y mejoras notorias en lo salarias para todo el personal del CONICET, al tiempo que se asistía a una inusual caída de la mortalidad infantil, dato éste que más que un número muestra que comenzaron a vivir más bebes, que antes fallecían. En lo tecnológico, la radarización, la construcción de satélites y la Televisión Digital marcaron un rumbo de crecimiento en el área.

•La tase de desocupación pasó del 22% hasta menos del 7,8% en 2007, esto vinculado a la reactivación del mercado interno, la recuperación de la memoria industrial argentina y el apoyo a Pymes y la puesta en marcha de la Paritarias colectivas.

•En 2005/06 nos desendeudamos del FMI con un exitoso canje de deuda y ganamos autonomía y soberanía para diseñar nuestro rumbo económico.



•Para impulsar una nueva Corte Suprema en lugar de buscar “jueces amigos” Néstor K, se auto limitó en sus facultades, mediante el decreto 222/03, para designar a los miembros y se establecieron mecanismos de audiencias pública y evaluación de antecedentes. En otro plano judicial se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final con lo que se avanzó en juicios de lesa humanidad.

​Entonces, y a la luz de estos pocos ejemplos, apreciamos que la palabra “pasado” reconoce variables en su calificación y en ciertos casos está lejos de una carga negativa.

En este caso, ese “pasado” nos muestra un modelo de gestión con resultados que verifican una cierta reconstrucción del país tras el cataclismo del 2001. La memoria asociada a ese tiempo nos trae indicadores reales de una macro y una microeconomía en buen funcionamiento.

Estimo que es un “pasado” muy votable.

Claro, que hay que ver quién lo puede expresar hoy con mejor refulgencia.