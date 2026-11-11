Héctor Aguer, el arzobispo que cuestionó el aborto legal, la ESI y la cifra de desaparecidos

Monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Cancillería del Arzobispado platense y coincidió con la visita del papa León XIV a la Argentina, quien se encontraba en Córdoba celebrando una misa. Aguer estuvo al frente de la arquidiócesis durante casi dos décadas y construyó una figura pública asociada a las posiciones más conservadoras de la Iglesia católica, con declaraciones contra el aborto legal, la Educación Sexual Integral, el feminismo y las políticas de género, además de cuestionamientos a la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar.

Tuvo una fuerte militancia como divulgador de sus ideas y, hasta el último de sus días manifestó sus posturas desde su columna en Infocatólica. Desde allí, escribió sobre la llegada del papa León XIV al país: “León XIV no encontrará a su paso aquel Paraíso -según sus propias palabras- que halló el entonces Cardenal Eugenio Pacelli, luego Papa Pío XII, en el Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires, de octubre de 1934. No será el caso, tampoco, de establecer comparaciones con el baño de multitudes que recibió San Juan Pablo II, en sus dos visitas a nuestro país, en 1982 y 1987. León XIV se encontrará con otra Argentina, crecientemente degradada espiritual y materialmente. Y con una Iglesia que ha visto descender, de manera alarmante, en los últimos años -especialmente, desde 2013- su número de fieles, y la práctica religiosa”.

Héctor Aguer





“Atrapada en distintas trampas ideológicas, buena parte de la jerarquía eclesial argentina ha diluido el mensaje evangélico; y asiste impávida a la sangría permanente de fieles”, advertía Aguer desde su última columna publicada el 5 de noviembre y escrita el sábado 29 de agosto de 2026. “Se ha renunciado en la práctica a levantar la voz, decididamente, en defensa de la vida, el matrimonio y la familia, por considerarlos ‘temas de la derecha’”, lamentaba desde su escrito.

Aguer era Arzobispo Emérito de La Plata. Se licenció en Teología por la Universidad Católica Argentina en 1977, fue académico honorario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y académico correspondiente de la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro.

También se desempeñó como gran prior para la Argentina de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y fue capellán conventual ad honorem de la Soberana Orden Militar de Malta.

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Su ordenación sacerdotal llegó recién el 25 de noviembre de 1972, en una ceremonia encabezada por el entonces arzobispo coadjutor de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu. Casi dos décadas después dio otro paso importante en su recorrido eclesiástico. El 26 de febrero de 1992, el papa Juan Pablo II lo eligió obispo titular de Lamdia y auxiliar de Buenos Aires. Recibió la ordenación episcopal el 4 de abril de ese año, en la Catedral Metropolitana, de manos del cardenal Antonio Quarracino que fue quien dijo que “los homosexuales deberían ir a vivir a una isla desierta”.

Su llegada a La Plata se produjo en 1998, cuando fue promovido a arzobispo coadjutor de esa arquidiócesis. Tomó posesión del cargo el 8 de septiembre de ese año y, tras la sucesión correspondiente, asumió como séptimo arzobispo de La Plata el 12 de junio de 2000. Su gestión se extendió durante casi 18 años, hasta que el 2 de junio de 2018 el papa Francisco aceptó su renuncia por haber alcanzado la edad prevista por el derecho canónico para presentar el retiro de los obispos diocesanos. Pasó a ser arzobispo emérito, una condición que conserva quien deja el gobierno de una diócesis, pero mantiene el título episcopal.

Sus declaraciones sobre la última dictadura y los desaparecidos

En marzo del 2020, en una columna publicada en La Prensa, Aguer afirmaba: “La Argentina padece las consecuencias de décadas de Relato; de continuo surgen nuevas versiones. Me permito evocar uno que sigue haciendo mucho daño. Es increíble que el mito de los treinta mil desaparecidos se convierta en verdad obligatoria; lo es por ley en la Provincia de Buenos Aires, promulgada por el gobierno de Cambiemos”.

Myriam Bregman X





“Persisten en querer imponer que esa tragedia de nuestra guerra interna fue un genocidio y así se alimenta irremediablemente el odio y el afán de venganza. Entre tanto, las víctimas de los jóvenes idealistas esperan en vano un reconocimiento, y algunos miembros de las formaciones especiales son funcionarios del gobierno, ellos o sus panegiristas”, apuntaba ya sin eufemismos.



Estos temas fueron centrales en él, en 2004 se opuso a la anulación en 2004 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El sacerdote Eduardo de la Serna sostuvo, según consigna Página 12: “En los años de la Triple A, recién ordenado sacerdote, Aguer echó a un importante grupo de jóvenes de la parroquia Inmaculada Concepción, de Belgrano”. Los acusó de comunistas, por “leer los documentos de Medellín en las reuniones del grupo de jóvenes”. Según De la Serna “un sacerdote, viejo compañero, afirmó saber que la denuncia contra Pablo (Gazzarri) fue presentada por Aguer. Otro sacerdote, por motivos que no puede revelar, afirma estar absolutamente convencido de ese dato”. Gazzarri fue un sacerdote católico y militante social argentino, detenido desaparecido en 1976.





Familia, aborto, género y rol de la mujer

En una columna titulada “¿A qué edad se es culpable de un delito?” de febrero de este años, Aguer señalaba: “De una familia bien constituida y armoniosa no salen hijos ladrones. En la mayoría de los casos, los «pibes chorros» no han completado los estudios primarios”.



“Corresponde que el gobierno y el Congreso tengan una visión completa de la realidad social; y, para ello, se debe fomentar la familia bien constituida, que es el primer ámbito de educación. Y, por supuesto, deben derogarse la ley del aborto; y tantas otras normas nefastas, que les declararon la guerra al matrimonio, la familia y los niños por nacer. La familia compuesta por un padre que trabaja y una madre que se ocupa de la casa, no produce ni «pibes chorros» ni «menores asesinos»”

En otra columna del 18 de marzo del corriente se dedicó íntegramente a la “Mujer”: “El principal problema que presenta el feminismo es su carácter reivindicatorio. La proclamación de «derechos» de la mujer se vive de una manera que ignora el equilibrio original. De allí, las falsas soluciones: el divorcio, la anticoncepción, la descomposición de la familia. El papel de la mujer es insustituible en su carácter de esposa y de madre, empeñada en la educación de los hijos”.

También, como en general todas las religiones, Aguer condenaba la identidad de género. En uno de sus escritos titulado “Submundos: I La pornografía gay”, señalaba: “La cultura actual separa el placer que acompaña el uso del sexo del fin para el cual existe esencialmente. Peor aún es la ideología de género, que niega la duplicidad natural varón-mujer y reemplaza el sexo, realidad personal (biológica, afectiva y espiritual) por la autopercepción de géneros que son ficciones anormales”.

Aborto y educación sexual

Sobre la Interrupción Legal del Embarazo, fue muy contundente en su rechazo. Solo como muestra se puede leer un fragmento de “Crimen abominable”, publicado en 2020. “La faceta sociológica se manifiesta en las concentraciones para reclamar la ley que habilite la liquidación de los niños por nacer; los rostros y las vestimentas muestran que se trata de una reivindicación de la burguesía. No se ven pobres en ellas; las mujeres pobres consideran una riqueza al hijito, por lo general independientemente del modo como ha sido concebido. Poseen el auténtico sentido de la vida humana. Da pena la posición abortista de los partidos de extrema izquierda, que no entienden a los pobres, y se suman a la estrategia de la burguesía”.



“La premura por obtener la sanción de una ley que legitime lo que eufemísticamente llaman «interrupción voluntaria del embarazo», y sobre todo el número fantástico que aducen de abortos clandestinos, prueban el fracaso de los intentos de asegurar una educación sexual escolar, que ya viene aplicándose desde hace años, con responsabilidad de varios gobiernos (...) . Los lobbies LGBT, con la complicidad de los políticos y de los funcionarios judiciales han impuesto sus convicciones y prácticas en nombre de la no-discriminación”.

Las denuncias de abuso sexual en ámbitos de la Iglesia

Durante su gestión al frente de la Arquidiócesis de La Plata, Aguer también quedó bajo cuestionamiento por su actuación ante denuncias de abuso sexual contra sacerdotes. Uno de los episodios estuvo relacionado con el Instituto Próvolo de La Plata, donde se investigaron denuncias de abusos sexuales contra niños y adolescentes hipoacúsicos. En 2019, consultado por las investigaciones judiciales, Aguer afirmó que durante su gestión no había recibido denuncias en la sede arzobispal y sostuvo que el instituto no dependía directamente del obispo local. También aseguró que no le correspondía intervenir si las denuncias no llegaban a la sede episcopal.

Otro caso que generó cuestionamientos fue el del sacerdote Eduardo Lorenzo, denunciado por abuso sexual. La primera presentación ante el Arzobispado de La Plata se realizó en 2008, durante la gestión de Aguer. La investigación eclesiástica concluyó con una reprensión canónica al sacerdote por conductas consideradas imprudentes, mientras que la denuncia penal tuvo un recorrido judicial propio.

En 2019, cuando la causa volvió a cobrar impulso, la defensa del denunciante solicitó que Aguer fuera citado a declarar como testigo y que se incorporara el expediente eclesiástico. La actuación del entonces arzobispo fue objeto de cuestionamientos por parte de los denunciantes y sus representantes legales.

Una voz conservadora hasta sus últimos días

Incluso después de dejar el gobierno de la arquidiócesis, Aguer continuó interviniendo en discusiones públicas sobre política, sociedad y religión. Sus columnas en Infocatólica fueron el espacio desde el que sostuvo sus posiciones sobre la familia, la educación, la sexualidad, el aborto y el rumbo de la Iglesia católica.

En su último artículo, publicado pocos días antes de morir, volvió a cuestionar a la conducción eclesiástica argentina por lo que consideraba una pérdida de identidad y de compromiso con los principios tradicionales de la Iglesia. La llegada de León XIV, que esta semana visita el país, fue el tema elegido para una de sus últimas intervenciones públicas.