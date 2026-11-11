Selva Almada junto a Natalia Peroni y Raquel Tejerina, impulsan una nueva edición de Salvaje Federal

La literatura que se escribe y se edita fuera de los grandes circuitos porteños tendrá un espacio propio en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 14 y el domingo 15 de noviembre se realizará una nueva edición del Festival Salvaje Federal, una propuesta organizada por la librería Salvaje Federal, dirigida por las escritoras Selva Almada, Natalia Peroni y Raquel Tejerina. Con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá a autores, editoriales independientes y lectores en la Asociación Patriótica Cultural Española, ubicada en Bernardo de Irigoyen 674, en el barrio de Monserrat.

La edición 2026 pondrá el foco en la literatura de la región pampeana y convocará a escritores de San Luis, Córdoba, Tucumán, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las dos jornadas habrá mesas de conversación, lecturas en vivo, una feria con más de 25 editoriales independientes y un concierto de Juan “Tata” Cedrón, que ofrecerá un homenaje a la canción criolla.

Selva Almada en Ronda de Escritores

“Un festival así es necesario sobre todo en estos tiempos tan difíciles para el mundo del libro: abre un espacio de circulación de editoriales y autores que por ahí no tienen tantas posibilidades de tener presencia fuera de las regiones donde escriben y publican sus libros”, explicó Selva Almada en diálogo con Perfil.

La escritora, una de las impulsoras del proyecto, señaló que la selección de participantes comienza con una búsqueda de nombres representativos de cada territorio y continúa con la exploración de voces emergentes. “Pensamos primero quiénes son las y los escritores ineludibles de esas provincias, los que más nos gustan, los que nos encantaría escuchar y que sean parte del festival. Esos son los nombres que primero aparecen y después también exploramos nombres nuevos, emergentes, no tan conocidos”, contó.

Después de "La Flor", Mariano Llinás vuelve con una película monumental: una biografía de Borges de 323 minutos



En esa tarea, el equipo también recurre a recomendaciones de escritores y personas vinculadas con las escenas literarias locales. La curaduría de las editoriales sigue un criterio similar: incluye sellos que forman parte del catálogo de Salvaje Federal y otros que aportan nuevas perspectivas. Almada destacó, además, la presencia de propuestas vinculadas con la literatura indígena, la literatura queer, la poesía y los catálogos que trabajan con la diversidad.

Una discusión sobre el centralismo literario

Salvaje Federal nació como una plataforma itinerante de literatura dedicada a difundir la producción escrita y editada en distintas regiones de la Argentina. Su primera edición se realizó en Rosario y Casilda, y el encuentro de noviembre continuará ese recorrido con una programación dedicada a la región pampeana.

Festival Salvaje Edición pampeana | Crédito: Prensa

La propuesta busca poner en conversación a autores y editores de distintas generaciones y trayectorias, y acercar al público libros que suelen tener menos circulación fuera de sus lugares de origen. Entre los invitados confirmados se encuentran Inés Aráoz, de Tucumán; Sergio Raimondi, de Bahía Blanca; Patricio Torne, de San Luis; Elena Anníbali, de Córdoba; Ángeles Alemandi y Maité Lluch, de La Pampa; y Fabio Martínez y Alejo Carbonell, también de Córdoba.

“Es una gran oportunidad para los lectores de conocer libros y autores, de expandir sus lecturas más allá de lo que se oferta y se produce en la ciudad. De acceder a una literatura argentina y federal”, sostuvo Almada.

La escritora también subrayó la importancia de sostener la gratuidad de todas las actividades y del trabajo conjunto entre organizaciones culturales. “Es un festival donde todas las actividades son de entrada libre y gratuita, eso también nos parece importante mantenerlo. Es de gestión colaborativa entre Salvaje Federal y el CCEBA, hay una apuesta a lo colectivo que también es fundamental en estas épocas tan individualistas. Y es un lugar de encuentro, del cara a cara, de la conversación”, afirmó.

Mesas, lecturas y música en vivo: la programación del festival

La librería Salvaje Federal, creada en 2020, funciona en el barrio porteño de Almagro y cuenta con un catálogo de más de 2.000 títulos de editoriales independientes y universitarias de todo el país. Su propuesta organiza la literatura argentina por regiones: fluvial, montaraz, patagónica, pampeana y andina. El festival, organizado junto al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), cuenta también con el apoyo del Banco Hipotecario y Mecenazgo Cultural, entre otras entidades.

Sábado 14 de noviembre. Actividades en la Asociación Patriótica y Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674, Monserrat).



•14 a 21 h | Feria de editoriales independientes. •16 h | Con esta boca, en este mundo. Modos de usar la lengua y su vínculo con un territorio. Dolores Reyes, Sergio Raimondi y Roberto Chuit Roganovich conversan con Valeria Tentoni. •17.30 h | Provincias unidas. Pensar una literatura argentina federal, un ecosistema expandido del libro. Maité Lluch, Alejo Carbonell y Sebastián Vera Celiz conversan con Cecilia Bona. •19 h | Laringe animal ay insuflada. Lectura en vivo de Elena Anníbali, Ángeles Alemandi, Zaida Kasaab y Patricio Torne. •20.30 h | Música en vivo. Juan Tata Cedrón: homenaje a la canción criolla.

Domingo 15 de noviembre. Actividades en la Asociación Patriótica y Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674, Monserrat).



•14 a 20 h | Feria de editoriales independientes. •16 h | Guardo aún el corazón de las manzanas. Escribir con los materiales de la memoria colectiva y de la propia. Marie Gouiric, María Belgrano y Patricio Torne conversan con Selva Almada. •17.30 h | Chicas en tiempos suspendidos. Inés Aráoz y Elena Anníbali conversan con Sofía de la Vega. •19 h | Encendida incendiada en sorda inocencia. Lectura en vivo de Sergio Raimondi, Maité Lluch, Luciana De Luca y Fabio Martínez.

Talleres (Gratis con inscripción previa en [email protected])



Sábado 14 de noviembre de 10.30 a 12 h En la residencia de artistas Australia. Australia 2757, Barracas. Barracas.Nos pegamos los trozos con tus mieles, Bustriazo. Taller de aproximación a la obra de Juan Carlos Bustriazo Ortíz coordinado por Ángeles Alemandi.

En la Biblioteca Parque de la Estación. Perón 3326, Balvanera.Tortas de crema y vestido de colores. Taller de escritura creativa, coordinado por Fabio Martínez.Festival Salvaje Federal 2026

Fechas: sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Horario: sábado de 14 a 21 y domingo de 14 a 20.

Lugar: Asociación Patriótica Cultural Española, Bernardo de Irigoyen 674, Monserrat.

Entrada: libre y gratuita.Talleres: sábado 14, de 10.30 a 12, gratuitos con inscripción previa en [email protected].

Más información: www.salvajefederal.com.

RB/fl

