Dos formas se tocan y, en el punto en que se encuentran, cuesta distinguir dónde termina una y empieza la otra. De ese detalle surgió el título de "Ambiguos Límites", la muestra que Karina Conen inauguró el martes 17 de noviembre en Espacio Regidor, en el barrio porteño de Recoleta. "Los límites en la vida son ambiguos", dijo la artista en diálogo con Perfil.

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La exposición reúne el trabajo de aproximadamente dos años, con curaduría de Roxana Punta Alvarez y texto de Julio Sanchez Baroni. Su subtítulo, "Tengo alas en la mente, pero pies de barro", reúne dos fuerzas que conviven en las piezas: el impulso de elevarse y el peso que mantiene las figuras apoyadas. Los recortes orgánicos se superponen y se apilan en composiciones que parecen a punto de perder el equilibrio.

“Se apoyan, se tocan, se alejan”, dijo Karina Conen a Perfil al explicar cómo sus años de danza inspiraron la composición de los collages. | Crédito: Pablo Jantus

Para explicar cómo nació la serie, Conen volvió a los años en que practicaba danza. En sus obras de técnica mixta y collage, los recortes se apoyan, se rozan o quedan separados por un espacio que también forma parte de la composición. "Son como formas que se relacionan entre ellas como si fueran una danza", explicó.

El rojo, el naranja, el negro y el verde oliva intervienen en ese juego de apoyos y distancias. Darle más espacio al color supuso un cambio en su pintura. "Yo pintaba mucho neutro. Yo estaba concentrada en la relación de las formas", recordó. "Y ahora sentí la necesidad de empezar con el color".

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Al hablar de su trabajo en el taller, Conen puso el ejemplo de un rojo que puede funcionar en un punto de la tela y desentonar en otro. Cada decisión depende de lo que ya ocurre en la composición. "Hay obras que salen más rápido, otras cuestan más. Pero es un proceso muy lindo porque la obra te va llevando", dijo.

"Vos tenés que encontrar tu voz", el consejo que marcó su pintura

Durante sus años de formación, Conen incorporó influencias de otros artistas. En la entrevista recordó una frase de una profesora que la llevó a preguntarse qué había de propio en lo que pintaba. "Vos tenés que encontrar tu voz", le dijo.

En los collages de “Ambiguos Límites”, el contacto entre las figuras vuelve difícil distinguir dónde termina una forma y empieza la otra. | Crédito: Pablo Jantus

"Fue un proceso personal", contó Conen. La búsqueda le tomó años de ejercicios y reflexión. Para describirla, recurrió a la imagen de una cebolla a la que se le quitan capas. "Con esto me siento muy contenta", dijo sobre el lenguaje que encontró y que hoy despliega en la muestra.

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La exposición también le permitió escuchar qué ven otras personas en unas piezas que ella trabajó en soledad. "Uno trabaja solo en el taller", señaló. Cuando Perfil le preguntó cómo se sentía al ver al público frente a sus obras, respondió: "Feliz".

Por qué la muestra de Karina Conen se llama "Ambiguos Límites"

El nombre surgió al observar cómo se encuentran las figuras en los collages. A veces, contó Conen, los recortes se tocan de tal manera que "no sabés bien dónde empieza y termina la otra". Esa dificultad para distinguir los contornos enlaza con una de las ideas de la muestra: llevar al lienzo el "equilibrio inestable de los vínculos contemporáneos".

Los recortes de formas orgánicas se superponen en las obras de “Ambiguos Límites”, la muestra de Karina Conen en Espacio Regidor. | Crédito: Pablo Jantus

La pregunta por los límites también la alcanza en su vida cotidiana. "Yo soy una persona bastante estructurada", dijo. "Me cuesta romper los límites", agregó al hablar de un proceso que todavía atraviesa.

Quién es Karina Conen

Karina Conen nació en Buenos Aires en 1960 y vive y trabaja entre la Ciudad de Buenos Aires y Punta del Este. Se formó en diseño gráfico con Martin Solomon en Parsons School of Design y estudió dibujo en el Art Students League, ambas instituciones de Nueva York. También cursó pintura con Kenneth Kemble, entre otros maestros. Desde 2016 trabaja en el taller de Laura Messing, donde profundizó en técnica mixta, collage y pintura acrílica de gran formato.

Expuso en Luxemburgo y Bruselas en 2011 y en espacios porteños como El Socorro y MaLaLi Esquina del Arte. En Nueva York participó en la Clio Art Fair en 2023 y en la Affordable Art Fair en 2025. Su obra integra colecciones privadas de la Argentina, Uruguay, Estados Unidos y México. En 2024 fue reproducida en la revista británica The World of Interiors.

La muestra se puede visitar en Espacio Regidor, dentro del pasaje Rue des Artisans, en Arenales 1239, planta baja, local H, en Recoleta. "Esta queda hasta fin de año", indicó Conen a Perfil. La artista agregó que la galería abre de lunes a viernes.