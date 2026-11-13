Cuáles fueron las últimas proyecciones del USDA y qué se recomienda a los productores

La especialista en equipos y finanzas del agro, Mónica Ortolani, analizó para Canal E las últimas proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y diferenció las perspectivas para los principales cultivos.

“Yo lo voy a resumir en un verde para la soja, porque sobra menos soja de lo que se esperaba”, explicó Mónica Ortolani. Para el maíz, en cambio, planteó un escenario intermedio: “Tenemos un amarillo en el maíz, porque si bien el USDA tuvo que reconocer errores en sus estimaciones y sus mediciones de la producción de Estados Unidos, por otro lado Sudamérica también aporta más maíz del que se espera”.

El trigo es el cultivo más complicado

El panorama más complicado, según analizó, corresponde al trigo: “Tenemos un rojo para el trigo, donde hay casi 4 millones de toneladas más de stock global, con lo cual, hay más trigo en el mundo”.

Uno de los principales problemas que identificó Ortolani es la presión logística durante la cosecha y el castigo de precios que enfrentan quienes entregan mercadería sin tener previamente fijado su valor. “Fundamentalmente yo lo que les diría a los productores, que hoy sí están muy preocupados, es que tienen mucho castigo de precio por la presión de logística que tienen”, advirtió.

Asimismo, explicó que la necesidad de segregar soja sustentable y clasificar calidades reduce la disponibilidad de espacio para recibir granos: “Mi consejo es no lleguen sin precio, tienen las herramientas de cobertura, tienen los foros, pero no lleguen sin preciar cuando tengan que vender, así que planifiquen los compromisos”.

Qué se le recomienda a los productores

En particular, la especialista consideró que los productores trigueros deberían evaluar alternativas comerciales antes de entregar la cosecha. “Hoy lo que le diría a los productores, bueno, quizás el trigo hoy no lo hay, si todavía no tenés fijado precio, no lo entregues hoy en cosecha, sino que por ahí te conviene más estar vendiendo un trigo marzo, que les permite capitalizar por ahí 12, 13 dólares de diferencia”.

También destacó que el análisis de la oferta mundial debe contemplar las existencias de China, que concentra una proporción significativa de los stocks globales. “China tiene el 42% del trigo del mundo, tiene el 36% de la soja y el 59% del maíz”, detalló.