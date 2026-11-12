Cuestionamientos al reglamento europeo 1115: “Los importadores de alimentos balanceados están diciendo que no pueden cumplir”

El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, Santiago del Solar Dorrego, pasó por Canal E y advirtió sobre las dificultades para implementar las exigencias de trazabilidad de la Unión Europea, cuestionó el papel de la plataforma VISEC y reclamó una negociación diplomática para defender las leyes nacionales.

“Esto viene desde hace ya tres años y se viene postergando, los europeos vienen postergando por lo muy difícil que es implementar”, explicó Santiago del Solar Dorrego. Además, señaló que incluso dentro de Europa existen sectores que advierten sobre los obstáculos para cumplir con la normativa: “Los importadores de alimentos balanceados, refiriéndose a este reglamento, están diciendo que ellos no pueden cumplir”.

Las exigencias europeas no tendrían en cuenta la legislación argentina

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la regulación europea desconoce determinadas normas nacionales. “Por ejemplo, la ley de desmonte de Argentina, ellos la desconocen, dicen que del 2020 para adelante cualquier desmonte, aunque sea legal en Argentina, para la Unión Europea no califica, no se puede exportar”, afirmó.

Del Solar Dorrego también consideró que Argentina tuvo una estrategia equivocada durante las negociaciones. Como contraste, mencionó a Estados Unidos y Uruguay, que consiguieron ser considerados países de bajo riesgo: “Argentina se quedó quieta creyendo que iba a haber una solución del sector privado, con lo cual fue un error muy grave”.

Asimismo, respaldó los cuestionamientos de CRA a la plataforma VISEC y advirtió sobre el manejo de información de los productores agropecuarios. “CRA estuvo muy bien de poner en autos a toda la sociedad lo que está pasando”, expresó.

Cuestionamientos a los permisos para acceder a la información

En esa línea, el entrevistado planteó reparos por el acceso a información privada: “Hay un montón de datos privados que lo va a mantener una plataforma que le dio permiso al Gobierno para entrar en la plataforma SISA”.

También cuestionó los convenios vinculados con el ingreso de sindicatos a establecimientos rurales y reclamó una definición sobre la prioridad de las normas argentinas. “Hay que decidir si un reglamento europeo va a estar por encima de las leyes nacionales o si la ley nacional va a tener prioridad en un reglamento europeo”, manifestó.