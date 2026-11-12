Canal EExigencias Unión Europea

Cuestionamientos al reglamento europeo 1115: “Los importadores de alimentos balanceados están diciendo que no pueden cumplir”

“Argentina se quedó quieta creyendo que iba a haber una solución del sector privado, con lo cual fue un error muy grave”, indicó ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, Santiago del Solar Dorrego.

Cuestionamientos al reglamento europeo 1115: “Los importadores de alimentos balanceados están diciendo que no pueden cumplir”
Cuestionamientos al reglamento europeo 1115: “Los importadores de alimentos balanceados están diciendo que no pueden cumplir” | Cedoc Perfil
Hoy 14:43

El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, Santiago del Solar Dorrego, pasó por Canal E y advirtió sobre las dificultades para implementar las exigencias de trazabilidad de la Unión Europea, cuestionó el papel de la plataforma VISEC y reclamó una negociación diplomática para defender las leyes nacionales.

“Esto viene desde hace ya tres años y se viene postergando, los europeos vienen postergando por lo muy difícil que es implementar”, explicó Santiago del Solar Dorrego. Además, señaló que incluso dentro de Europa existen sectores que advierten sobre los obstáculos para cumplir con la normativa: “Los importadores de alimentos balanceados, refiriéndose a este reglamento, están diciendo que ellos no pueden cumplir”.

Las exigencias europeas no tendrían en cuenta la legislación argentina

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la regulación europea desconoce determinadas normas nacionales. “Por ejemplo, la ley de desmonte de Argentina, ellos la desconocen, dicen que del 2020 para adelante cualquier desmonte, aunque sea legal en Argentina, para la Unión Europea no califica, no se puede exportar”, afirmó.

Del Solar Dorrego también consideró que Argentina tuvo una estrategia equivocada durante las negociaciones. Como contraste, mencionó a Estados Unidos y Uruguay, que consiguieron ser considerados países de bajo riesgo: “Argentina se quedó quieta creyendo que iba a haber una solución del sector privado, con lo cual fue un error muy grave”.

Asimismo, respaldó los cuestionamientos de CRA a la plataforma VISEC y advirtió sobre el manejo de información de los productores agropecuarios. “CRA estuvo muy bien de poner en autos a toda la sociedad lo que está pasando”, expresó.

Cuestionamientos a los permisos para acceder a la información

En esa línea, el entrevistado planteó reparos por el acceso a información privada: “Hay un montón de datos privados que lo va a mantener una plataforma que le dio permiso al Gobierno para entrar en la plataforma SISA”.

También cuestionó los convenios vinculados con el ingreso de sindicatos a establecimientos rurales y reclamó una definición sobre la prioridad de las normas argentinas. “Hay que decidir si un reglamento europeo va a estar por encima de las leyes nacionales o si la ley nacional va a tener prioridad en un reglamento europeo”, manifestó.

Temas
También en Perfil
Natalia Bainotti Olivo: “La odontología no es solo estética. Es devolver función, preservar salud y mejorar la calidad de vida”
Caras
Natalia Bainotti Olivo: “La odontología no es solo estética. Es devolver función, preservar salud y mejorar la calidad de vida”
Matías Secchi: de viajar por cuenta propia a crear una comunidad de más de 1.600 viajeros
Noticias
Matías Secchi: de viajar por cuenta propia a crear una comunidad de más de 1.600 viajeros
Pulso Motor by Parabrisas: todo sobre el mercado automotor y sus protagonistas en +Perfil
Parabrisas
Pulso Motor by Parabrisas: todo sobre el mercado automotor y sus protagonistas en +Perfil
Los jardines de Claude Monet en Giverny: el paraíso de flores y colores que inspiró al impresionismo
Marie Claire
Los jardines de Claude Monet en Giverny: el paraíso de flores y colores que inspiró al impresionismo