A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el escenario político argentino comienza a reorganizarse. Javier Milei manifestó su confianza en conseguir la reelección, mientras que la oposición todavía enfrenta dificultades para definir liderazgos y una estrategia común. En este contexto, el analista político Gustavo Damián González examinó las disputas internas, las negociaciones electorales y los factores económicos que pueden definir el próximo resultado electoral.

“Claramente todo lo que se haga ahora es en términos electorales”, afirmó González al analizar el discurso presidencial en el Palacio Libertad. Según su mirada, los movimientos del oficialismo y las conversaciones con otros espacios políticos ya están atravesados por la búsqueda de respaldos para 2027.

Javier Milei quiere confirmar su candidatura en medio de la incertidumbre opositora

Según explicó, Milei busca consolidar su candidatura mientras los sectores opositores todavía no encuentran una figura que unifique sus espacios. “Entonces el discurso de ayer y todo lo que haga de aquí en adelante tiene que ver con modo electoral”, sostuvo.

En relación con la reforma electoral, González distinguió entre las negociaciones parlamentarias y las estrategias de los partidos: “En este caso lo que se llama pomposamente reforma electoral en realidad es el intento de suspensión de las PASO”.

Además, explicó que el oficialismo comenzó a negociar con gobernadores, el PRO y el radicalismo para conseguir respaldo en el Senado. Como alternativa, el Gobierno analiza implementar listas colectoras: “La suspensión de las PASO ayer se discutió en el Senado y como plan B el Gobierno tiene las colectoras, una cosa bastante extraña que hace mucho tiempo no se utilizaba y que había sido derogada justamente por las dificultades que trae especialmente para el elector, porque confunde al elector”.

La economía, un factor decisivo para la reelección de Milei

El analista advirtió que la continuidad del presidente Javier Milei no dependerá exclusivamente de las alianzas políticas. También estará condicionada por la situación económica y las demandas de la sociedad. “Ahora surgen nuevas demandas que tienen que ver con la falta de trabajo y la falta de consumo”, explicó.

Asimismo, recordó que las prioridades de los votantes cambian con el tiempo y que cada gobierno debe responder a las necesidades de su contexto. En ese sentido, planteó que el principal interrogante para Milei es cuánto tiempo podrá sostenerse el ajuste: “El tema es cuánto la gente pueda soportar semejante ajuste. Pero también tiene que ver con la oferta”.