Miguel Ponce sobre la presunta comercialización de NVIDIA con China: “Es una cantidad infernal, 7.000 millones hay en chips”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, pasó por Canal E y advirtió que el escenario geopolítico se volvió más complejo antes de la posible reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, prevista para el 18 y 19 de noviembre en China.

Uno de los factores que agregó tensión fue el escándalo vinculado a NVIDIA y la presunta comercialización de chips restringidos hacia China. Según explicó Miguel Ponce, “hay una empresa vinculada a Alice Huang que adquirió chips de NVIDIA prohibidos por Estados Unidos para ser vendidos a China”.

En cuánto se vendieron los chips hacia China

Asimismo, señaló que la operación habría involucrado una cifra millonaria: “Parece que es una cantidad infernal, 7.000 millones hay en chips nada más que fueron vía Shanghái”.

Para Ponce, esta situación representa una complicación inesperada para un encuentro que podía tener consecuencias importantes en el equilibrio internacional. “Putin planteaba en cambio o vamos hacia un mundo tripolar o vamos hacia un mundo multipolar”, sostuvo. Y agregó que el encuentro entre los mandatarios podía significar “un triunfo de la tesis de Putin”.

También cuestionó los resultados de las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania realizadas en Abu Dhabi. Aunque públicamente se habló de avances, consideró que los acuerdos concretos fueron limitados. “Lo concreto es que lo único que han acordado es que van a intercambiar prisioneros y nada más”, afirmó.

La Unión Europea no encuentra forma de integrarse a las negociaciones con Rusia y Estados Unidos

Además, el especialista en comercio exterior advirtió sobre las diferencias dentro de Europa respecto de cómo participar en las negociaciones. Según explicó, la Unión Europea busca tener un lugar en la mesa, pero no existe una posición común entre sus principales integrantes. “Europa no está unida en su reclamo de participar en una mesa que obviamente le involucra, como es lo que está ocurriendo en Ucrania”, señaló.

Ante ese panorama, no descartó que la próxima cumbre termine sin resultados sustanciales. “No me extrañaría que terminara con una situación similar a la de Abu Dhabi”, anticipó.