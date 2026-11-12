Perspectivas favorables en el complejo sojero: “Podemos tener el mejor año de exportación de harina de soja de la historia”

El complejo sojero argentino enfrenta un escenario con perspectivas favorables para las exportaciones. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, quien analizó el potencial de la campaña comercial y sostuvo que el país podría alcanzar un volumen récord de ventas externas de harina de soja.

“Todo esto se puede combinar positivamente para el complejo soja y llevarnos a una campaña de exportación récord”, afirmó Javier Preciado Patiño.

Buenas expectativas en el complejo sojero

Según explicó, Argentina ya lleva anotadas 20 millones de toneladas y todavía restan cuatro meses para completar la campaña comercial: “Y venimos con un 10%, son muchos números, pero para que la gente entienda todo razonablemente, como venimos con un 10% de adelanto respecto a última campaña en volumen, podemos terminar en 31 millones de toneladas y tener el mejor año de exportación de harina de soja de la historia de la Argentina, lo cual es un datazo”.

Otro de los ejes fue la implementación de las regulaciones europeas vinculadas con la deforestación y otras condiciones para ingresar al mercado comunitario. “Son medidas, digamos, propias de la burocracia europea que casi funcionan como parancelarias en muchos casos porque tienen tal condición y tal cantidad de condiciones”, señaló Patiño.

Sin embargo, diferenció la situación de la soja de la que atraviesa la ganadería: “De manera que, si llegado el caso, y Europa lo que es harina de soja, aceite no nos compra, por otro no nos compra, pero harina de soja sí. Aproximadamente es el 20% de toda la exportación argentina”.

Cuál es la estrategia oficial con respecto a las exigencias europeas

Sobre la estrategia oficial frente a las exigencias europeas, el entrevistado sostuvo que cumplir con las condiciones comerciales depende de la conveniencia de cada operación. “Si querés entrar, te certificás vía VICEP, si no, te quedás afuera, no hay ningún problema. Nadie te pone la pistola en la cabeza”, afirmó.

No obstante, consideró que el Gobierno también podría asumir un papel más activo mediante el Senasa y negociar directamente con las autoridades europeas: “Acá es una decisión política de cómo querés jugar, de qué querés abrir, de decir, bueno, esto es una cuestión entre privados, arréglense ustedes, o podés decir, no, apagáis la exigencia que me ponen”.