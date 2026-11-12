Se consolida el deterioro de la actividad económica: “Van a haber cerrado, al menos hasta julio, 32.290 empresas”

El economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Francisco Martinelli, advirtió en Canal E sobre el deterioro del mercado laboral y la actividad económica desde la asunción de Javier Milei.

Francisco Martinelli sostuvo que las consecuencias de las políticas económicas se reflejan en el cierre de empresas, la destrucción de puestos de trabajo y la caída del consumo. “Yo te diría algo peor, no es que están anclados, sino que se están hundiendo en todo caso”, afirmó al referirse al empleo, los ingresos y la protección social.

Alarmante cifra de empresas cerradas durante la gestión de Javier Milei

En ese sentido, presentó cifras sobre la evolución del sector productivo: “Van a haber cerrado, al menos hasta julio, 32.290 empresas. Estamos hablando de un promedio de cierre de empresas de 33 por día”.

Martinelli agregó que el cierre de compañías tuvo como correlato una fuerte reducción del empleo registrado: “Y esto tiene como correlato la caída de puestos de trabajo registrados, es decir, la gente que cobra en blanco centralmente, que cayó 437.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de 450 puestos de trabajo por día que se pierden desde que Javier Milei es presidente”.

Asimismo, aclaró que la cifra contempla tanto los empleos creados como los destruidos: “En efecto, yo este número que te acabo de decir, y esto para que se entienda, es neto. Es decir, tiene en cuenta tanto lo que se sumó como lo que se restó”.

Los nuevos empleos en actividades extractivas no reemplazan a los perdidos

El economista cuestionó que los nuevos empleos en actividades extractivas puedan compensar la pérdida de puestos industriales. “No existe una correlación en la cual se termine por reemplazar el trabajo de la industria por el de minas y canteras, por así decirlo”, señaló.

También apuntó contra el impacto de la paralización de la obra pública sobre la construcción: “Estamos viendo que se perdieron 81.000 puestos de trabajo registrados de la construcción, que equivale a casi el 20% del plantel que había antes del caso de Javier Milei”.