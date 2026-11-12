Una economista cuestionó el modelo económico de Javier Milei: “No hay un programa de desarrollo integral”

La economista, Natalia Motyl, analizó para Canal E el discurso del Papa León XIV y destacó la distinción entre crecimiento y progreso económico.

Según explicó Natalia Motyl, el primero está relacionado con la capacidad productiva de un país, mientras que el segundo incorpora las condiciones de vida de la población. “Lo que más destaco del discurso del Papa es que mencionó la palabra progreso económico y es fundamental porque progreso no es lo mismo que crecimiento económico y muchas veces no van de la mano”, sostuvo.

En qué consiste el progreso económico

En esa línea, explicó que el progreso contempla aspectos sociales que van más allá de la producción: “Progreso económico ya es un concepto mucho más amplio que abarca cuestiones como la calidad de vida de las personas, cuestiones de igualdad, cómo se redistribuye esa torta si la gente que vive en ese país tiene acceso a satisfacciones, condiciones más básicas de salud, de educación, si hay infraestructuras, si hay seguridad jurídica”.

Para Motyl, el mensaje del Papa abre una discusión sobre el modelo de país que busca construir Argentina. “Queremos crecer, sí queremos crecer, queremos ampliar la torta, pero también cómo generamos esos recursos para que todos puedan disfrutar de unas porciones más grandes, de mejores condiciones de vida, etcétera”, planteó.

Al evaluar la estrategia del gobierno de Javier Milei, cuestionó que los principales incentivos estén concentrados en actividades extractivas, mientras otros sectores con mayor capacidad de generar empleo enfrentan dificultades: “El Gobierno decidió con el actual esquema del RIGI de mantener planchado lo que es el tipo de cambio, desfavoreciendo al resto de los sectores con la apertura en materia de importaciones”.

Los sectores más favorecidos a nivel económico no influyen en la generación de empleo

Para la economista, minería, agro y energía aparecen como los sectores favorecidos, mientras que la industria, el comercio y la construcción quedan entre los más perjudicados. “Hay una política de crecimiento basado en dos sectores punteros, pero no ves una planificación más allá de eso”, advirtió. Y fue todavía más contundente al evaluar la estrategia oficial: “No hay un programa de desarrollo integral”.

También se refirió a las perspectivas de actividad y a las estimaciones de inflación. Según su diagnóstico, la economía atraviesa una situación de debilidad que no logra compensarse con el desempeño de los sectores favorecidos. “Estamos dos trimestres consecutivos en caída de la actividad económica”, afirmó al describir el escenario que identificó como una restricción técnica.