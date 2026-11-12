El Papa también habla de algoritmos

Licenciado en Informática y en Ciencia de Datos, Profesor de Arquitectura de Computadoras, Paradigmas de Programación y Evaluación de Proyecto (USAL), perito informático forense, analista de seguridad de aplicaciones en el GCBA

León XIV aterrizó en Buenos Aires el 8 de noviembre. Misa en Palermo, vigilia en el Monumento a los Españoles, visita al Cottolengo. El primer Papa nacido en Estados Unidos recorre una Argentina que lo recibe con fervor. Entre los actos litúrgicos y los abrazos masivos, el Papa trajo consigo algo que incomoda por igual a Silicon Valley y a la Casa Rosada: una doctrina articulada, fundamentada y urgente sobre la inteligencia artificial.

La paradoja en la que vale la pena detenerse.

Este Papa —anglófono, formado en contexto norteamericano, el más “tecnológico” de la historia moderna— no vino a hablar de milagros. Vino a hablar de algoritmos, trabajo y dignidad. El lunes habló en la UCA ante sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos populares, y fue directo: “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. Los algoritmos no pueden reemplazar el juicio humano”.

Advirtió que la automatización sin regulación destruye empleos y, con ellos, algo que no figura en ninguna hoja de cálculo: la dignidad de las personas.

El Papa más 'tecnológico' de la historia moderna no vino a hablar de milagros; vino a hablar de algoritmos, trabajo y dignidad"

La analogía bíblica que elige León XIV para pensar la IA no es menor. En su primera encíclica, Magnifica Humanitas, publicada en mayo, recurre a la Torre de Babel: ese proyecto colectivo que el Génesis describe como un esfuerzo humano que busca “llegar al cielo” por sus propios medios, sin límite ni responsabilidad compartida.

El resultado, en el relato, es la dispersión y la incomunicación. Frente a Babel, el Papa propone el modelo de Nehemías: la reconstrucción de Jerusalén, piedra a piedra, como proyecto de responsabilidad compartida. No el tecnologismo que concentra poder en pocas manos, sino la construcción colectiva que responde ante quienes quedan afuera. La pregunta que estructura ese capítulo es simple y devastadora: ¿qué estamos construyendo?

Dos semanas antes de llegar a Buenos Aires, en el Vaticano, León XIV había ido más lejos. Ante expertos del Future of Life Institute planteó una distinción que parece obvia pero que el debate tecnológico suele evitar: las máquinas son herramientas, no personas. “Las llamadas inteligencias artificiales no atraviesan experiencias, no poseen un cuerpo, no sienten alegría ni dolor”, dijo.

El Papa propone el modelo de Nehemías, no el tecnologismo que concentra poder en pocas manos, sino la construcción colectiva que responde ante quienes quedan afuera"

Se opuso a darles derechos o personalidad jurídica, porque hacerlo —advirtió— oculta la responsabilidad humana y deja a quien fue dañado frente a “una entidad sin rostro”. Pidió que las decisiones sobre vida, libertad o uso de la fuerza nunca se deleguen a un sistema. Y urgió a los Estados reunidos en Ginebra este mes a prohibir las armas autónomas letales.

El contraste local es inevitable. Mientras el Papa propone marcos normativos, vigilancia independiente y distribución del poder tecnológico, el gobierno argentino apuesta a la desregulación total como ventaja competitiva: sin controles previos, responsabilidad limitada para las empresas, beneficios fiscales para quien opere con agentes de IA en el país.

Son dos filosofías que esta semana comparten el mismo suelo. Una sostiene que regular no es frenar el progreso, sino orientarlo. La otra, que cualquier regulación es un obstáculo.

El Papa se fue a Perú el 11de noviembre. La pregunta de Nehemías —qué estamos construyendo, y para quién— se queda.

MM