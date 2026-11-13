En ciencia, también las cosas por su nombre

La Argentina fue pionera en el establecimiento de normativas específicas para el abordaje de los productos agropecuarios derivados de la aplicación de las nuevas técnicas de mejoramiento genético, incluida la edición génica.

Este tipo de normativas promueve la democratización de la aplicación de las nuevas tecnologías y habilita a todo tipo de entidades desarrolladoras -entre ellas, las locales, pequeñas y académicas- a presentar sus productos para la determinación del estatus regulatorio de los productos obtenidos mediante edición génica.

Los países de la región tomaron los mismos criterios para elaborar sus normativas y también lo hicieron los de otras regiones del mundo. Si se comparten los criterios regulatorios, es más factible llegar a conclusiones equivalentes. Pero se podría avanzar aún más si se comparte además el lenguaje regulatorio.

Por esta razón, en el paper recientemente publicado Towards an aligned language for genome editing (Fernández Ríos, D., Simeone, F., Godoy, P. y Lewi, D., Transgenic Res 35, 44, 2026 se plantea que el avance de las nuevas técnicas de mejoramiento (que incluyen a la edición génica) puede generar disparidad en los criterios regulatorios, confusión en la comunicación científica y técnica y, consecuentemente, posibles barreras innecesarias para el comercio internacional. Los autores proponen armonizar la terminología para mejorar la comunicación regulatoria.

Esta publicación cobra importancia debido a que la ambigüedad conceptual y la falta de estandarización terminológica dificultan el diálogo regulatorio global y generan incertidumbre en los actores involucrados.

Para resolverlo, los autores del trabajo analizaron la normativa y el uso de términos utilizados a escala internacional y proponen un marco conceptual y terminológico estructurado en cinco dimensiones que se refieren a: la técnica empleada, el producto obtenido, la normativa aplicada, el procedimiento analítico y el tipo de conclusión a que se llega.

Asimismo, introducen un concepto clave como el de “intervención genómica”, novedoso en el ámbito regulatorio de la biotecnología.

Como conclusiones principales, determinan que es fundamental distinguir con precisión entre los productos derivados de la ingeniería genética convencional llamados Organismos genéticamente Modificados (OGM) y los obtenidos por técnicas de edición genómica, enfocándose en la presencia o ausencia de nuevas combinaciones de material genético y nuevos productos de expresión y comparándolos con los productos obtenidos mediante técnicas de mejoramiento genético convencional preexistentes en la naturaleza.

También establecen que es necesario diferenciar entre el procedimiento que se utiliza para la determinación del estatus regulatorio de un producto editado y las autorizaciones comerciales o aprobaciones de productos OGM.

Estas conclusiones son altamente relevantes para la resolución del conflicto regulatorio porque demuestran que, aun en ausencia de una armonización de normativa entre los países, la convergencia en los criterios científicos de análisis y compartir un lenguaje regulatorio permiten a las agencias regulatorias de los países arribar a decisiones comparables y su reconocimiento mutuo, facilitando la cooperación internacional y la gobernanza basada en evidencia científica, sin vulnerar la soberanía de cada país.

*Directora de la Maestría en Bioeconomía del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (IUDPT).

MM