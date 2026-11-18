Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI (GTA 6) incorporará un sistema climático localizado y dinámico en el estado ficticio de Leonida, a pocos días de su estreno mundial en consolas. Fenómenos como tormentas tropicales, lluvias torrenciales y densos bancos de niebla se convertirán en mecánicas que alterarán directamente la conducción, la navegación y la exploración.

Para presentar estas novedades de jugabilidad, la desarrolladora realizó una colaboración especial con la cadena meteorológica The Weather Channel. A través de este acuerdo, se emitieron pronósticos ficticios sobre distintas regiones del mapa con el objetivo de ilustrar cómo las variaciones atmosféricas modificarán la visibilidad y la percepción del peligro en cada sector.

En ese sentido, Owen Shepherd, vicepresidente de Arte, Iluminación y Renderizado de Rockstar Games, explicó que el equipo trabajó en una tecnología más persistente y dinámica que en entregas anteriores, permitiendo transiciones desde cielos despejados hasta grandes nubes cumulonimbos propias de temporales severos.

De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos en la previa del lanzamiento, las carreteras serán uno de los escenarios más afectados por el mal tiempo. En la zona de los Cayos de Leonida, las precipitaciones intensas reducirán drásticamente el campo de visión al volante, mientras que en Key Lento las fuertes rachas de viento complicarán la circulación.

En esta entrega, un cambio repentino del tiempo obligará a los jugadores a replantear sus rutas, moderar la velocidad o evaluar qué vehículo resulta más conveniente para atravesar zonas expuestas.

GTA VI transforma Miami en Vice City antes de su estreno | Crédito: AFP

En South Ocean Beach, una espesa niebla marina podrá ocultar por completo la vista del horizonte, mientras que en Gambit Bay la acumulación de humedad formará capas densas sobre la superficie del agua durante las primeras horas de la jornada.

Por su parte, en las inmediaciones de Rusty Anchor, las tormentas tropicales generarán un fuerte oleaje que dificultará el control de las embarcaciones y reducirá el margen de maniobra en alta mar. De este modo, la navegación pasará a depender estrechamente de las condiciones hídricas y del alcance visual disponible.

El impacto ambiental se extenderá incluso a los ecosistemas interiores y su fauna salvaje. En los pantanos de Pelican Valley, las lluvias enturbiarán aún más las aguas, volviendo mucho más difícil detectar la presencia de caimanes ocultos bajo la superficie durante las tareas de exploración.