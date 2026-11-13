La Noche de la UBA: se recaudaron US$ 2,2 millones para incorporar un robot quirúrgico al Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) recaudó más de US$ 2,2 millones durante la primera edición de la Noche a Beneficio, una iniciativa solidaria que reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho y permitió alcanzar el objetivo de financiar la compra de una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas José de San Martín. Con los fondos obtenidos, la institución prevé lanzar en diciembre la licitación para adquirir el equipamiento, que permitirá ampliar la capacidad de atención, mejorar la precisión de las intervenciones y fortalecer la formación de profesionales de la salud.

El evento, que contó con la participación de autoridades universitarias, representantes del sector empresarial, referentes de la política, la cultura y el deporte, marcó el inicio de una iniciativa que busca convocar a la sociedad a acompañar a la universidad pública mediante acciones solidarias destinadas a financiar objetivos concretos. La propuesta tendrá continuidad en los próximos años, con diferentes proyectos como destinatarios de los fondos recaudados.

| Crédito: Fernandez,Emmanuel/AFS

Con el dinero recaudado, se incorporará la plataforma robótica, que permitirá elevar la precisión médica, reducir complicaciones, agilizar las recuperaciones y multiplicar la capacidad de intervenciones que realiza el hospital al servicio de la comunidad. También posibilitará la formación de profesionales para todo el sistema de salud, tanto público como privado.

La jornada contó con la presencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, además de decanos, directores de hospitales universitarios y autoridades de los colegios preuniversitarios de la institución.

Noche a Beneficio de la UBA 2026 en la que se recaudó 2.200.000 dólares que servirán para comprar un robot quirúrgico de última generación para el Hospital de Clínicas | Crédito: Fernandez,Emmanuel/AFS

Durante la apertura, Gelpi destacó el rol histórico de la Universidad de Buenos Aires en la formación de profesionales y en el desarrollo del país. En ese sentido, expresó: “Gestionamos, trabajamos y levantamos una institución de la que nos sentimos orgullosos, no solo quienes nos formamos en esta casa, sino todos los argentinos, ya que la UBA forma parte de la identidad de nuestro país, fuimos partícipes y testigos de la historia de esta Nación. Aquí se formaron generaciones de argentinos y argentinas que pusieron de pie al país. Aquí mismo, en la Facultad de Derecho de la UBA, se graduaron 15 presidentes argentinos”.

“Hicimos que millones de personas pudieran llegar al tan deseado ascenso social, y, algo de lo que nos sentimos orgullosos, por nuestras aulas pasaron nuestros cinco Premios Nobel”.

Por su parte, Yacobitti calificó la iniciativa como un acontecimiento histórico para la institución, al tratarse de la primera experiencia de recaudación de fondos de esta magnitud en más de dos siglos de historia universitaria. “Es un hecho histórico para la Universidad: es la primera vez en más de 200 años que se organiza un evento de recaudación de fondos de esta magnitud. Y estamos muy satisfechos porque logramos recaudar el dinero necesario para equipar al Hospital de Clínicas con la mejor tecnología del mundo. ¡Nos lo propusimos y lo cumplimos!”.

Para finalizar, agregó: “La UBA es lo mejor de nosotros y todos podemos aportar. Por eso me llena de alegría ver el apoyo de cientos de empresarios, artistas, deportistas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, referentes sociales y religiosos, políticos, entre muchos otros. Nos da esperanza y energía para seguir construyendo la mejor educación pública para todos. La mejor y para todos”.

El encuentro, que estuvo conducido por Iván de Pineda, comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de Abel Pintos.

EL HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN TENDRÁ UN ROBOT QUIRÚRGICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN GRACIA A LA UBA | Crédito: Fernandez,Emmanuel/AFS





La noche de la UBA: los artículos que alcanzaron los valores más altos

Entre los artículos que alcanzaron los valores más altos se destacaron los guantes autografiados por Emiliano “Dibu” Martínez, vendidos por $20 millones; la camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili, también por $20 millones; la gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, por $8 millones; y un lote de tres camisetas de los futbolistas Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, subastado en conjunto por $15 millones.

“Hoy es un día muy especial para nuestro querido Hospital. La incorporación de esta plataforma robótica representa mucho más que un avance tecnológico. Representa nuevas oportunidades para nuestros pacientes, para nuestros profesionales y para las futuras generaciones de médicos. Pero, fundamentalmente, significa algo que para nosotros es una verdadera convicción: democratizar el acceso a la tecnología”, cerró el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo.

“Porque la tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo”, concluyó.

La subasta continúa online

Con el objetivo de ampliar la recaudación, la iniciativa tendrá una segunda instancia el jueves 19 de noviembre, cuando se realice una nueva subasta a través del portal del Banco Ciudad.

Entre los objetos disponibles habrá camisetas de River y Boca firmadas por sus jugadores, una camiseta de la Selección Argentina utilizada por Néstor Craviotto en 1993 y artículos vinculados a figuras de la música como Lali, Bizarrap, Duki, Abel Pintos y Ciro Martínez. También se ofrecerán obras de artistas visuales como Milo Lockett, Filio Acosta del Río, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Silvia Dotta y Paula Otegui.

Para participar, los interesados deberán registrarse en el sitio de subastas del Banco Ciudad. La información sobre el procedimiento y las distintas formas de colaborar está disponible en uba.ar/porlauba.

Desde la Universidad informaron que continuarán recibiendo contribuciones a través de los canales habilitados. Asimismo, en el sitio oficial se publicarán las distintas etapas del proceso de adquisición, desde el llamado a licitación hasta la entrega del equipamiento, junto con la rendición de cuentas de los fondos obtenidos.

Una vez finalizados los procesos de auditoría y recuento definitivo, la UBA determinará el destino de los fondos excedentes, que serán utilizados para complementar la plataforma robótica con equipamiento adicional. Esa información también será comunicada públicamente.

El Hospital de Clínicas José de San Martín, uno de los principales centros de referencia de la salud pública argentina, recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año. Además, cumple un papel central en la formación de recursos humanos para el sistema sanitario, con más de 1.500 profesionales en formación.

RM