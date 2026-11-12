La Noche de la UBA: a qué hora es, por qué se hace y cómo colaborar con el Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este jueves 12 de noviembre su primera Noche a Beneficio. El encuentro será desde las 20 hs en la Facultad de Derecho, en el barrio porteño de Recoleta, y tendrá como objetivo reunir fondos para equipar al Hospital de Clínicas José de San Martín.

Duki, Abel Pintos y Julián Álvarez entre las figuras que participarán de "La noche de la UBA"

La universidad se propuso recaudar US$ 1,5 millones para comprar una plataforma de cirugía robótica. La iniciativa combina la venta de entradas, los aportes de patrocinadores, las donaciones individuales y una subasta solidaria. También se puede colaborar sin asistir a la gala.

Por qué se realiza la Noche a Beneficio de la UBA y cómo participar

La gala incluirá un acto institucional, un cóctel y una subasta presencial. La UBA prevé que la convocatoria se repita cada año con un objetivo distinto. En esta primera edición, la recaudación estará destinada al equipamiento del Clínicas.

La Noche de la UBA

La entrada tiene un valor equivalente a US$ 1.000 y se paga en pesos a través del Portal de Pagos de la UBA. Quienes prefieran hacer un aporte individual pueden elegir el monto y abonarlo con tarjeta de crédito, de débito o mediante billeteras virtuales.

La campaña contempla, además, una subasta en línea y la posibilidad de que empresas y organizaciones se sumen como patrocinadoras. La universidad habilitó el correo [email protected] para consultas sobre esa modalidad.

Qué objetos se subastarán a beneficio del Hospital de Clínicas

Entre los aportes del mundo del deporte figuran una camiseta de Julián Álvarez, otra de Emanuel “Manu” Ginóbili, un par de guantes de Emiliano “Dibu” Martínez y una gorra firmada por Franco Colapinto. También se anunciaron camisetas donadas por Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Fabricio Oberto.

La UBA subastará indumentaria de Colapinto, Ginóbili y "Dibu" Martínez para equipar con tecnología quirúrgica al Clínicas

La lista incluye un chaleco de Duki, un parlante de Bizarrap, un sombrero y unos anteojos de Abel Pintos, y una armónica de Ciro Martínez. Entre las piezas de artes visuales se anunció una obra de Milo Lockett.

Para qué se usará la plataforma de cirugía robótica

El equipo que la UBA busca incorporar está pensado para intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad. La plataforma permite al equipo quirúrgico operar con instrumentos articulados y contar con una visión tridimensional del área en la que trabaja.

Ginóbili, Oberto, el Dibu, Colapinto y otros, juntos en una iniciativa de la UBA

Con la incorporación de esa tecnología, la universidad espera mejorar la precisión de las intervenciones, reducir complicaciones, acortar los tiempos de recuperación y ampliar la capacidad quirúrgica del establecimiento. El proyecto también contempla el uso del equipo para formar profesionales que luego se desempeñen en el sistema de salud público y privado.

Por qué el Hospital de Clínicas es un hospital-escuela

El Hospital de Clínicas José de San Martín depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA y combina la atención de pacientes con la formación de profesionales de la salud. Según las cifras difundidas por la universidad, recibe más de 365.000 consultas, realiza más de 8.000 cirugías y forma a más de 1.500 profesionales por año.

Por su función docente, la incorporación de una plataforma robótica permitiría que los profesionales se capaciten en el uso de esta tecnología dentro de un hospital público universitario. El proyecto busca así ampliar las herramientas disponibles para atender a los pacientes y sumar la cirugía robótica a la formación que ofrece el Clínicas.

LV/rv