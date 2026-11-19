Tras años de expectación, este jueves fue el gran lanzamiento de "Grand Theft Auto VI", y la última épica de Rockstar Games da todo lo posible para estar a la altura de las expectativas. Ambientado en un mundo inspirado en Florida lleno de tráfico, crimen y playas bañadas por el sol, el juego combina unos gráficos espectaculares con el ascenso de dos delincuentes de poca monta en el inframundo de Vice City.

Esto es lo que destacó durante las primeras horas de juego:

Carta de amor al cine

Grand Theft Auto VI (GTA VI) | Crédito: AFP

Desde el primer momento, Rockstar aspira a la gran pantalla. Los protagonistas Jason y Lucía se conocen por primera vez en una secuencia de títulos al estilo cinematográfico, con los nombres de los creadores del juego repartidos en la pantalla a medida que la historia avanza.

La influencia de Hollywood se refleja en la acción desde el principio, con tiroteos y choques salpicados de efectos en cámara lenta y cambios dramáticos de cámara sacados directamente de un éxito de taquilla veraniega.

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Grand Theft Auto VI (GTA VI) | Crédito: AFP

Las primeras horas se centran en construir la relación entre Jason y Lucía, desde un encuentro fortuito durante una parada policial hasta un robo que sale mal y que lleva a Lucía a la cárcel.

Gran parte de esto se desarrolla a través de largas escenas cinemáticas, permitiendo a los jugadores sentarse y ver la historia.

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Solo más tarde el juego se abre y entrega a los jugadores el control de la vida cotidiana bastante poco glamurosa de Jason.

Exsoldado que ahora trabaja en empleos ocasionales para gánsteres locales, pronto se encuentra recuperando paquetes de droga lanzados en el mar, robando coches y extorsionando deudores.

Grand Theft Auto VI (GTA VI) | Crédito: AFP

Detalle impactante

Con "GTA VI", la atención al detalle de Rockstar es sencillamente asombrosa. El cabello se mueve al viento, los músculos se flexionan bajo la ropa y los personajes se mueven con un naturalismo que rara vez se ve en los juegos.

El estado ficticio de Leonida, la versión de Rockstar de Florida, también se siente notablemente vivido. Calles urbanas bulliciosas, vida nocturna bañada en neón y playas impolutas forman parte de un vasto mundo 3D que los jugadores pueden explorar mientras hacen buceo.

El mapa del juego podría ser uno de los más grandes y concurridos jamás creados. Los personajes no jugables llevan sus propias vidas, y el mundo parece seguir adelante, esté o no el jugador involucrado.

Un simple trayecto en coche por la ciudad puede implicar una parada policial aleatoria, presenciar un accidente de coche o toparse con un robo en la playa.

Grand Theft Auto VI (GTA VI) | Crédito: AFP

Un paso adelante

Esta vez, GTA exige mucho más a los jugadores. Los coches parecen más pesados y difíciles de conducir, y ahora los jugadores tienen que vigilar sus depósitos de combustible.

También deciden qué queda en el maletero y qué acompaña el viaje, gestionan llamadas telefónicas y mensajes, y usan aplicaciones para identificar objetivos o seguir posibles puntuaciones.

La policía es más dura que antes, y puede que te encuentres en una persecución preguntándote qué fue exactamente lo que falló.

Bienvenido de nuevo

A pesar de todas las nuevas mecánicas, Rockstar consigue devolver a los fans a un clásico querido.

Los jugadores siguen conduciendo de misión en misión, aceptando trabajos dudosos, causando problemas y gañando dinero para avanzar en la historia.

El humor característico de la serie sigue presente, ya sea en las ingeniosas charlas de Jason y Lucía o a través de personajes secundarios coloridos como Cal Hampton, un compañero obsesionado con las conspiraciones y algo paranoico.

Grand Theft Auto VI (GTA VI) | Crédito: AFP

Banda sonora del crimen

Como en juegos anteriores de GTA, los jugadores pueden sintonizar más de 20 emisoras de radio en casa o en sus vehículos, con música que va desde Simple Minds y Daft Punk hasta Van Halen.

Lo nuevo esta vez son los podcasts. Entre las opciones hay una serie de estilo true crime que narra Vice City, la metrópoli principal del juego, perfecta para jugadores ocupados creando el siguiente episodio.

Grand Theft Auto VI (GTA VI) | Crédito: AFP

Grand Theft Auto VI (GTA VI) | Crédito: AFP



