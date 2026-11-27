La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó que la temporada de huracanes de 2026, que se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre en las cuencas del Atlántico y el Pacífico, cerró con una actividad récord en el océano Pacífico y una marcada baja en el Atlántico debido al impacto de un fenómeno de El Niño muy intenso.

El organismo estadounidense detalló que este evento climático generó un escenario de extremos opuestos. Mientras el Pacífico oriental y central registraron la temporada más activa de su historia, el Atlántico operó muy por debajo de sus promedios habituales.

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En el Pacífico Oriental, se formaron 20 tormentas con nombre y 10 huracanes, de los cuales ocho alcanzaron gran intensidad. El más potente fue Polo, que tocó tierra en Baja California y Guaymas (México) a fines de septiembre tras registrar una presión mínima de 892 mb, la segunda más baja en la historia de esa región.

Por su parte, el Pacífico Central contabilizó ocho ciclones tropicales y cinco huracanes. En agosto, el paso de los huracanes Lala y Lowell obligó a declarar dos zonas de desastre mayor en Hawái tras provocar inundaciones catastróficas y oleajes destructivos en Oahu, Maui y Kauai.

El Pacífico sufrió un nivel de actividad sin precedentes y desastres en Hawái | Crédito: AFP

Para dimensionar el fenómeno, la NOAA midió la Energía Ciclónica Acumulada en el Pacífico y obtuvo un valor de 359,5. Esta cifra superó ampliamente el récord anterior de 318 establecido en 2018.

La cuenca atlántica cerró el ciclo con apenas 10 tormentas con nombre —iniciadas con Arthur en junio y cerradas con Josephine—, frente a un promedio histórico de 14. De ese total, solo una alcanzó la categoría de huracán.

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Se trató de Isaias, que tocó tierra el 9 de octubre cerca de Destin, Florida, con vientos sostenidos de 193 km/h. Fue el primer ciclón de esa magnitud en impactar el territorio continental de Estados Unidos desde Milton en octubre de 2024, generando severas marejadas ciclónicas e inundaciones en el sureste del país.

Actualmente, los especialistas del Centro Nacional de Huracanes trabajan en los informes técnicos de postemporada sobre cada ciclón registrado. Estos documentos oficiales se publicarán de forma progresiva hasta principios de 2027 en el portal web del organismo.