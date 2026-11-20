Tesla abrió este viernes 20 de noviembre los pedidos de sus autos eléctricos en la Argentina. La automotriz que dirige Elon Musk inició su operación comercial con el Model 3, un sedán, y el Model Y, un SUV. La oferta inicial comprende cinco versiones importadas de China. Los pedidos se hacen por internet y las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027.

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La presentación oficial está programada para las 18.30 en el barrio porteño de La Boca, con la participación prevista del presidente Javier Milei y directivos de la compañía. La apertura de los pedidos marca el inicio de la venta directa de Tesla en el país, mientras la marca prepara dos espacios para exhibir los autos y ofrecer pruebas de manejo.

Cuánto cuestan el Tesla Model 3 y el Model Y en la Argentina

Los valores de lanzamiento publicados por Ámbito y El Economista van de US$41.590 a US$54.590. El Model 3 se ofrece en tres configuraciones, entre ellas una versión Performance con tracción integral. El Model Y llega en dos variantes de tracción trasera. Los precios informados para cada versión son los siguientes.

Dónde se podrán ver y manejar los autos de Tesla en Buenos Aires

En Unicenter Shopping, en Martínez, la marca tendrá un espacio de exhibición en el Nivel 1, con dos autos en muestra. Las pruebas de manejo se realizarán en la playa H del estacionamiento, donde está prevista una flota de diez unidades. El espacio también funcionará como punto de asesoramiento para quienes quieran conocer los vehículos antes de hacer el pedido.

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El segundo punto estará en Alcorta Shopping, en el barrio porteño de Palermo. Su apertura está prevista para el lunes 23 de noviembre y también incluirá exhibición y pruebas de manejo. Los dos espacios acompañan el esquema de venta directa de la compañía, que centraliza los pedidos en su sitio web.

Por qué los Tesla llegan desde China y cómo funciona el beneficio arancelario

Las primeras unidades del Model 3 y el Model Y destinadas al mercado argentino llegarán desde la Gigafactory de Shanghái, donde Tesla fabrica ambos vehículos para China y otros mercados. El desembarco coincide con un cambio en el régimen argentino de importación que amplió el rango de precios de los autos eléctricos que pueden acceder al arancel cero.

El Decreto 1128/2026 elevó de US$16.000 a US$35.000 el valor máximo admitido para los eléctricos puros dentro del régimen. El límite se calcula sobre el valor FOB, es decir, el valor del vehículo en origen antes del flete internacional y el seguro. La alícuota del 0% se aplica al Derecho de Importación Extrazona de las unidades que resulten adjudicadas.

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Para 2027, la convocatoria prevé un cupo total de 50.000 vehículos electrificados, repartido en partes iguales entre fabricantes con producción local e importadores sin fabricación en el país. Dentro de este último grupo, se reservaron 5.000 unidades para nuevos importadores. La mitad se distribuye con prioridad para quienes incorporen tecnologías innovadoras y la otra mitad se destina a quienes asuman compromisos de inversión en infraestructura de recarga.

Qué papel juega YPF en el plan de cargadores de Tesla

En junio, Tesla e YPF firmaron una carta de intención para explorar proyectos de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica. Luego, el presidente de YPF, Horacio Marín, comunicó un acuerdo para incorporar cargadores y baterías en estaciones de servicio. Ese proyecto encaja con una de las vías que abrió el Gobierno para que los nuevos importadores accedan al beneficio arancelario.

La reglamentación exige que las empresas interesadas en esa reserva presenten un plan con al menos 20 puntos de carga y un cronograma que garantice su funcionamiento a más tardar el 31 de enero de 2028. Las 2.500 unidades reservadas por esa vía conforman un cupo compartido entre los solicitantes. Si los pedidos superan el volumen disponible, la asignación se hará en proporción a la cantidad de cargadores que cada empresa se comprometa a instalar.