El miércoles 11 la Comisión Europea presentó su propuesta de Ley de Equidad Digital. Bloomberg y Euronews habían adelantado el borrador dos días antes. El texto ahora pasa al Parlamento Europeo y al Consejo.

Si avanza como está escrito, cualquier persona que use una aplicación en Europa va a poder apagar la reproducción automática, las notificaciones que no tienen que ver con su actividad y las rachas que premian volver todos los días. Las empresas que no cumplan podrían recibir multas de hasta el 6% de su facturación mundial.

En la lista de cosas que se pueden apagar aparece un rubro nuevo. Son las funciones de los chatbots que imitan un vínculo afectivo para que el usuario siga conversando. La propuesta pone al chatbot cariñoso en la misma bolsa que el video que arranca solo, y me parece una decisión acertada. Los dos están diseñados para que no te vayas.

En Argentina conocemos la otra punta de este problema. Por años, dar de baja el cable o el gimnasio obligaba a llamar varias veces y a pasar de un operador a otro.

En 2018 la Secretaría de Comercio exigió a las empresas un botón de baja en sus páginas, y en septiembre de 2025 la Disposición 954 lo ratificó con una fórmula clara. El link tiene que estar a simple vista, en lugar destacado y en el primer acceso, sin registración previa ni otro trámite.

La idea de fondo es que salir tiene que ser tan fácil como entrar.

La propuesta europea pide algo parecido para las suscripciones, con un botón para cancelarlas, ocho años después de que acá se volviera obligatorio. Lo nuevo es la posibilidad de quedarse en una aplicación sin los mecanismos que te retienen adentro.

Acá también hay proyectos que miran el feed. Según un artículo de ANCCOM, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el país hay más de 30 iniciativas sobre el tema, y el 5 de octubre más de 300 organizaciones lanzaron una campaña para reclamar una ley.

La iniciativa del diputado Juan Brügge propone eliminar las notificaciones entre las 0 y las 6, desactivar la reproducción automática y quitar las rachas. En junio, Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin y Hugo Yasky presentaron otra que prohíbe los algoritmos pensados para inducir un consumo compulsivo en menores.

La discusión local gira sobre todo alrededor de los chicos, y todavía no hay ley. La propuesta europea agrega algo que acá todavía no discutimos. Da por hecho que un adulto también necesita el botón.

Hace tiempo uso la expresión actos contra-algorítmicos para nombrar los gestos chicos con los que uno recupera algo de control frente a una plataforma. Tiene un antecedente en la contralgoritmia sobre la que escribió Ángel L. Fernández Recuero en Jot Down, en enero de 2025. Apagar el autoplay era uno de esos gestos.

Dependía de saber que la opción existía y de encontrarla en algún menú. Lo que plantea Bruselas es convertir ese gesto individual en una obligación de la empresa, y así el esfuerzo pasa del lado del usuario al lado de quien diseñó la aplicación.

Me gustaría que la discusión argentina siguiera ese camino. Tenemos una norma de defensa del consumidor que ya obliga a poner a la vista un botón para irse, y la misma lógica podría alcanzar a la reproducción automática, a las rachas y a los chatbots que simulan cariño para retenerte. Sería una forma concreta de cuidar la atención de los adultos, con una herramienta que en la Argentina ya aprendimos a usar.