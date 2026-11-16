El diario Perfil comenzó su tercera semana de distribución gratuita en las escuelas porteñas

La distribución gratuita del diario Perfil en las escuelas comenzó su tercera semana y este lunes volvió a desembarcar en Almagro. El operativo de la editorial continúa recorriendo barrios de la Ciudad para poner el periodismo en manos de chicos, adolescentes y sus familias, y recuperar el vínculo con una forma de lectura que perdió terreno frente al avance de las pantallas.

Articulada por Jorge Fontevecchia, la propuesta forma parte de un programa de Media Literacy (alfabetización mediática) que busca acercar a las nuevas generaciones al universo periodístico y brindarles herramientas para interpretar la información que consumen. En tiempos en los que las noticias llegan principalmente a través de celulares y redes sociales, la iniciativa también busca recuperar el hábito de leer el diario y generar un espacio de encuentro alrededor de la actualidad.

Desde que comenzó el reparto, a principios de noviembre, los ejemplares ya llegaron a escuelas de Belgrano, Balvanera, Recoleta y Caballito y continuará por otros barrios porteños en las próximas jornadas.

Distribución Diario Perfil 16112026 | Crédito: Archivo

El reparto de PERFIL forma parte del proyecto de alfabetización mediática | Crédito: Archivo

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El reparto gratuito del diario PERFIL llegó a la Escuela Mariano Moreno | Crédito: Archivo

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Descarga gratis el diario PERFIL del lunes 16 de noviembre

La propuesta cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

Además de la distribución gratuita, las escuelas interesadas en recibir ejemplares de lunes a viernes pueden comunicarse con la editorial a través del correo [email protected]. También existe la posibilidad de conocer la planta de impresión y el proceso de producción del diario.

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MV