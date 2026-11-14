Noche de los Museos: la plataforma que permite armar el recorrido de la mejor manera

La Noche de los Museos llega este sábado a partir de las 19:00 y se extenderá hasta las 02:00 del domingo. Y para que los miles de entusiastas que participarán puedan planificar mejor sus recorridos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un mapa interactivo que reúne a todos los espacios abiertos y los ordena de manera eficiente, en base al domicilio o punto de partida.

En esta nueva edición del evento, más de 350 museos, galerías y centros participarán en la jornada. En ellos no solo se ofrecerá la posibilidad de ingresar al museo gratuitamente, sino que los visitantes también podrán disfrutar de espectáculos, talleres, actividades y más propuestas únicas.

La Noche de los Museos 2026: los recitales y espectáculos que se podrán disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires

Noche de los Museos: cómo funciona el mapa interactivo

A través de la plataforma FestivalesBA, los usuarios pueden encontrar el mapa interactivo de la Noche de los Museos, que muestra no solo cuántos establecimientos hay en cada barrio, sino también cuáles son y una breve descripción de cada uno. Además, se informan los talleres y actividades que cada museo ofrece.

| Crédito: CeDoc Perfil

Para poder armar el recorrido, los usuarios deben introducir la dirección del punto de partida para que se pueda armar de la forma más cómoda. Pueden agregar cuantas paradas quieran, en cualquier ubicación del mapa, y el sistema las ordenará de la más cercana a la más lejana.

Cómo observar los museos participantes

Los ciudadanos podrán observar y escoger los museos de su preferencia en la misma página. Pueden elegir algún punto del mapa y hacer click en ellos o acceder a la grilla de programación completa. Se desplegará la información más importante, como el nombre del espacio y la dirección, y deberán seleccionar “Sumar a mi Recorrido” para que se agregue al mismo.

Noche de los Museos 2026: cómo obtener el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivos

Una vez ordenadas las paradas, la plataforma mostrará cuánto tiempo de caminata hay en total en todo el recorrido. Sin embargo, también ofrece la opción de abrir Google Maps para observar qué transporte público los lleva de un museo a otro.

JSM