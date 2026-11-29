El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana de bruscos contrastes térmicos en la transición entre noviembre y diciembre, impulsada por el avance de un frente frío desde el norte de la Patagonia que provocará tormentas eléctricas y un marcado descenso de temperatura.

Según las proyecciones meteorológicas difundidas por Meteored Argentina y el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región pasará de un cierre de mes muy caluroso, bajo alerta amarilla, a un escenario mucho más fresco y seco a mitad de semana.

La Tierra experimentó una semana con temperaturas 2°C por encima del nivel de referencia y batió un nuevo récord

Este sistema frontal avanzará hacia el norte durante el comienzo de la semana y alcanzará el territorio bonaerense durante la segunda mitad del martes, marcando el inicio del verano meteorológico con un cambio radical de masa de aire.

La última jornada de noviembre sostendrá las condiciones de calor intenso en toda la región metropolitana. Para el lunes 30 de noviembre se espera abundante sol, algo de nubosidad hacia la noche, una temperatura mínima de 23 °C y una máxima que trepará hasta los 34 °C, manteniendo vigentes las recomendaciones por el impacto de las altas temperaturas en grupos de riesgo.

El cambio de tiempo comenzará a gestarse el martes 1 de diciembre, que arrancará con cielo muy nublado, una mínima elevada de 24 °C y una máxima cercana a los 29 °C. Hacia la tarde y la noche, el ingreso del frente frío generará alta inestabilidad y tormentas eléctricas, aunque sin acumulados de precipitación importantes.

El Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá una semana de marcado contraste térmico.

El miércoles 2 de diciembre se sentirá de lleno el alivio térmico en Buenos Aires con la rotación del viento hacia el sur y sudeste, acompañada por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Con el ingreso de aire más fresco y seco, la nubosidad irá en gradual disminución y las marcas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 23 °C de máxima.

El jueves 3 de diciembre se perfila como el día más fresco de toda la semana debido al establecimiento de un centro de altas presiones posfrontal que favorecerá el enfriamiento nocturno. Bajo un cielo mayormente despejado, la temperatura mínima descenderá hasta los 11 °C y la máxima volverá a ubicarse en los 23 °C.

Hacia la segunda mitad del jueves, el desplazamiento del anticiclón hacia el noreste permitirá una recuperación gradual de las temperaturas en el AMBA. De acuerdo con los análisis meteorológicos, esta circulación volverá a generar condiciones de inestabilidad de cara al primer fin de semana de diciembre.