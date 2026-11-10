Vigilia: cómo estará el clima para el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en Palermo

La probabilidad de lluvia será de entre 0% y 10% este martes 10 de noviembre por la noche en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el papa León XIV encabece la vigilia de jóvenes en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esa franja se esperan 21 °C y cielo mayormente nublado.

Clima en Ciudad de Buenos Aires hoy 10 de noviembre: nubosidad en aumento y probables lluvias hacia la noche

La actividad se realizará al aire libre en el Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Los accesos abrirán a las 12 y la programación musical comenzará a las 16, más de cuatro horas antes de la llegada del Pontífice.

Cómo estará el tiempo antes y durante la vigilia del Papa León XIV

Para la mañana del martes, el SMN anticipó una temperatura cercana a los 20 °C, con nubosidad parcial y viento del norte. La velocidad prevista se ubicó entre los 13 y los 22 km/h.

Vista general de Palermo, Papa León XIV

Durante la tarde, cuando se desarrollen los shows previos al encuentro, la temperatura alcanzará la máxima de 26 °C. El cielo estará mayormente nublado y el viento girará al nordeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura bajará unos cinco grados respecto de la máxima de la tarde. La nubosidad se mantendrá durante la vigilia y el viento continuará del nordeste, en el mismo rango de velocidad.

A qué hora llega el papa León XIV y cómo ingresar al encuentro

El Gobierno de la Ciudad prevé la llegada de León XIV a las 20.15, tras su paso por Córdoba.

En la previa actuarán Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. El público se ubicará a lo largo de la avenida del Libertador, en un corredor que se extenderá hasta Olleros y contará con pantallas y puestos de hidratación.

Quiénes son los artistas que se presentarán este martes en la vigilia del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

La vigilia estará abierta al público general. Uno de los accesos para quienes asistan sin código QR estará en avenida Sarmiento y avenida Santa Fe, con ingreso por Plaza Italia. Los jóvenes inscriptos tendrán sectores asignados a los que podrán entrar con su QR.

Cuándo podrían volver las lluvias a Buenos Aires

El miércoles 11 de noviembre aumentará la probabilidad de precipitaciones. Según el parte del SMN difundido por TN este martes por la mañana, podrían registrarse chaparrones durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Hacia la noche se espera una mejora. La temperatura irá de 18 °C a 28 °C.

El jueves 12 será el día más cálido del resto de la semana, con una máxima de 29 °C y una mínima de 19 °C. La probabilidad de lluvia será de hasta 10% por la tarde y la noche.

Para el viernes 13 se esperan temperaturas de 19 °C a 28 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y se cubrirá más hacia la tarde, sin precipitaciones previstas.

El sábado 14 mantendrá la misma amplitud térmica, con 19 °C de mínima y 28 °C de máxima. Se prevé cielo mayormente nublado y viento del sur de hasta 22 km/h.

El domingo 15 bajará la temperatura. El pronóstico anticipa una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C, con cielo de parcialmente a mayormente nublado.

lv / ds