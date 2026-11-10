Quiénes son los artistas que se presentarán este martes en la vigilia del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá este martes 10 de noviembre dos citas con música en vivo. El Pontífice celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, y regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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La misa en FAdeA está prevista para las 10. Jairo y Jorge Rojas figuran entre los nombres anunciados para la programación musical de la jornada, que comenzó con una vigilia el lunes por la noche.

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La grilla incluye a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae. También se anunciaron para la vigilia Magui Olave, Q’ Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, entre otros.

Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, en la vigilia del Monumento de los Españoles

Tras su paso por Córdoba, León XIV volverá a la Ciudad de Buenos Aires para participar a las 20.15 de la vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Será su segundo encuentro en ese punto de Palermo, donde el lunes celebró una misa.

León XIV en Argentina

Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen integran la programación del encuentro. También están anunciados Banuev, Tati Domínguez, Alan Madanes y Lucas Rodríguez, además de un ensamble de bailarines.

Luciano Pereyra cantará en Luján el miércoles 11 de noviembre

Luciano Pereyra se presentará en Luján, su ciudad natal, en la última jornada de la visita papal a la Argentina. El miércoles 11 de noviembre, León XIV celebrará misa a las 10 en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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En la programación musical de Luján también figuran Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y Ballet Sumampa. Tras las actividades en la Argentina, el Pontífice continuará su viaje apostólico rumbo a Perú.

El lunes 9 de noviembre, Abel Pintos interpretó “La llave” ante León XIV junto al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione, durante la visita del Papa a la institución de Claypole. Más tarde, Soledad Pastorutti cantó para los fieles que esperaban el inicio de la misa en el Monumento de los Españoles.