Al fin nos vamos acercando, a paso redoblado, y al viento desplegado el rojo pabellón bolchevique y sus intrincadas relaciones con el esoterismo de toda laya, propensión habitual de la inteligentzia rusa! Por supuesto, todo esto como prolegómeno al verdadero tema de estas columnas encadenadas cual Sansón del pensamiento y que nos llevan hacia el cosmismo ruso de principios, que parece tan lejano de nuestro tiempo y preocupaciones habituales y tanto tiene que ver con las fantasías sci-fi de los tecnomagnates. Ya llegaremos a ese punto. No nos distraigamos.

En capítulos o instancias anteriores estábamos ocupándonos del dúo Gleb Bokii (1879-1937) y Alexander V. Barchenko (1881-1938), dándole preminencia al primero. Pasemos ahora al segundo, cuya historia también tiene su jugo.

Además de médico y escritor (de una sola ficción, Doctor Negro, hasta Juan Rulfo le ganó en fertilidad literaria), como un doctor Faustus con gorra de piel de astracán, Barchenko practicó la magia, la lectura de las rayitas, líneas, cortes y quebradas de las manos, y como le sobraba el tiempo también se paseaba con masones y rosacruces de aquí para allá. Todo eso cambió con la Revolución Rusa. Uniendo lo inútil a lo desagradable, o, según se mire, lo esotérico a lo necesario, fundió las ideas hinduistas de madame Helena Blavatsky y un tal Saint-Yves d’Alveydre (¿cómo no tentarse y curiosear en ambos?), con el ideario de la revolución proletaria y, contando con la anuencia de Bokii, propuso a las Autoridades del Partido armar excursiones al Asia central y al Himalaya para explorar las regiones subterráneas donde se encontraba Shambala-Agartha, centro de un conocimiento superior. El lector memorioso recordará que años más tarde el Reichsfürer Heinrich Himmler enviaría al Tibet a los exploradores de su organización de antropología fantástica, la Ahnenerbe, en busca de ciudades invisibles y de la flor de la superioridad aria. La exploración germana duró años, hasta que, debido a sanos principios de economía derivados del costo de financiar su guerra contra el mundo, Hitler le quitó apoyo. ¡Pero sigamos!

En realidad, por cuestiones de espacio, aquí debemos dejar por hoy. ¡Y ni siquiera llegué al pobre de Georgii Chicherin!